Inspekshon di Salubridat ta intervení den e problemátika di tempu di espera pa pashèntnan di operashon

Tin un skarsedat grandi di trahadónan di sosten di O.K. (Asistentenan di OK i asistentenan di anestesia). Apesar di e diferente akshonnan resien di e gerensia, no a logra redusí e défesit pa motibu di e redukshon di personal, i no tin un solushon riba korto plaso tampoko pa e lista di espera ku ta kresiendo atrobe.