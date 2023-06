Funderend onderwijs scholen doen mee aan waterpolotoernooi ORCA.

ORCA organiseerde wederom een succesvol schoolwaterpolo-programma in samenwerking met lokale lagere scholen.

ORCA, de zwem-, waterpolo- en synchro-vereniging, is verheugd om de positieve resultaten te delen van haar schoolwaterpolo-programma dat in 2021 van start is gegaan. Het programma, gericht op kinderen die al een zwemdiploma A hebben behaald, biedt hen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen op een sportieve manier actief te blijven door middel van waterpolo.

Elk schooljaar verwelkomt ORCA een nieuwe groep kinderen van scholen die deelnemen aan het Pisina Bennie Leito schoolzwemmen. Het doel van dit sportieve traject is om kinderen de kans te geven om ook na het behalen van hun zwemdiploma A actief bezig te blijven. Waterpolo leert kinderen een uitstekende combinatie van zwemmen, het gooien met een bal en samenspelen. ORCA-trainers geven op drie dagen per week tijdens het schoolzwemmen waterpolotrainingen aan kinderen van ongeveer 9 jaar oud.

In september 2022 begonnen ongeveer 125 leerlingen van groep 5 van elf verschillende scholen aan het schoolwaterpolo-programma. Deze scholen zijn: Blenchi School, Sint Antonius College, Mgr. Nieuwindt College, A.E. Goilo School, Coromoto, St. Joris College, Pedro Luis Brion, St. Albertus College, Kolegio Sta Famia, Kolegio Mgr W. Ellis en Emmy Berthold.

Als afsluiting van het programma namen deze kinderen afgelopen weekend deel aan een mini waterpolotoernooi in het Pisina Bennie Leito. De schoolteams werden begeleid door jeugdtrainers van ORCA, die momenteel een trainersopleiding volgen bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond en deze praktijkervaring als onderdeel van hun stage meenemen. Het belangrijkste doel van dit toernooi is het opdoen van spelervaring, leren samen te spelen en sportief om te gaan met winst en verlies.

Na het volkslied starten 2 teams in het diepe bad en 2 teams in het ondiepe bad. Elke wedstrijd duurde 2 x 5 min. In totaal 9 teams en elk team speelde 3x. Spannende wedstrijden met ferme aanmoediging van ouders en andere bezoekers.

Alle deelnemers ontvingen na afloop van het toernooi een medaille. Daarnaast ontvangen alle kinderen eind juni, wanneer het schoolwaterpolo-programma wordt afgerond, een certificaat als erkenning voor hun deelname.

ORCA is verheugd over het succes van het schoolwaterpolo-programma en wil graag haar waardering uitspreken aan Ennia, FDDK, EWT en Marriott voor hun steun en bijdrage aan dit project. Zonder hun steun zou dit programma niet mogelijk zijn geweest.