Zaak tegen derde verdachte vuurwerkbom Beusichem alsnog geseponeerd

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 ontplofte op De Markt in het centrum van Beusichem een grote vuurwerkbom met veel schade en onrust tot gevolg. Na onderzoek werden drie verdachten aangehouden, waaronder een 31-jarige man uit de gemeente West Betuwe. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in november 2022 om deze 31-jarige man te gaan vervolgen. Na dit besluit verzocht de advocaat van de verdachte om aanvullend onderzoek in de vorm van het horen van getuigen. Op basis van die getuigenverklaringen heeft de advocaat het OM verzocht om de zaak tegen de 31-jarige verdachte te seponeren. Het OM heeft de zaak opnieuw beoordeeld en komt tot de conclusie dat er, rekening houdend met de aanvullende getuigenverklaringen, onvoldoende bewijs tegen de 31-jarige is. Het OM heeft besloten de zaak om die reden alsnog te seponeren.

De bom beschadigde destijds veel omliggende woningen, historische panden en ook enkele geparkeerde auto’s. In totaal kwamen zo’n 20 aangiftes binnen. De enorme knal en de forse schade veroorzaakten onrust en angst bij omwonenden. De politie hield in totaal drie verdachten aan, maar het OM gaat uiteindelijk dus niet over tot vervolging. De zaken tegen twee medeverdachten waren al eerder geseponeerd wegens het ontbreken van voldoende bewijs. Dit alles betekent dat er geen verdachte meer in beeld is en er op dit moment niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aangerichte schade en onrust in het dorp.