Kamervoorzitter ontvangt eindrapport over versterking functies Tweede Kamer

6 juni 2023

Kamerlid Kees van der Staaij heeft op dinsdag 6 juni het eindrapport van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer aangeboden. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het namens het Presidium in ontvangst. De eindrapportage brengt in kaart welke ontwikkelingen en initiatieven de Tweede Kamer de afgelopen periode in gang heeft gezet om haar controlerende, wetgevende en vertegenwoordigende taak te versterken.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het rapport in ontvangst van de werkgroep-Van der Staaij. Van links naar rechts: Caroline van der Plas (BBB), Kees van der Staaij (SGP, voorzitter), Kamervoorzitter Vera Bergkamp, Renske Leijten (SP), Joost Sneller (D66) en Roelien Kamminga (VVD).

De werkgroep onder leiding van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) bracht in december 2021 haar rapport uit: Versterking functies Tweede Kamer – Meer dan de som der delen. Daarin is een praktische werkagenda opgenomen waarmee de Kamer concreet werk kan maken van de versterking van haar controlerende, wetgevende en vertegenwoordigende taken. Deze aanbevelingen zijn door de Kamer overgenomen. In een tussentijds rapport en in het eindrapport dat op 6 juni is aangeboden, gaat de commissie na in hoeverre de Kamer inmiddels concrete stappen heeft gezet.

Verbeteringen

Bergkamp haalde enkele voorbeelden aan van ontwikkelingen die de werkgroep-Van der Staaij heeft gestimuleerd. “Mede dankzij uw inspanningen is het aantal rapporteurs actief voor de Kamer meer dan verdubbeld: van 59 rapporteurs in 2019 naar 137 in 2022. Ik vind dat fantastisch.” Een rapporteur is een Kamerlid dat zich namens een Kamercommissie verdiept in een bepaalde materie en daar verslag over uitbrengt aan alle Kamerleden. “Gezien de vele wat kleinere fracties, biedt het ontzettend veel meerwaarde dat één iemand namens een commissie goed in de materie duikt”, aldus de Kamervoorzitter. Zij noemde ook de strategische procedurevergadering die veel commissies hebben ingevoerd en verschillende initiatieven om burgers meer te betrekken bij het werk van de Tweede Kamer.

Werkzaamheden beëindigd

De werkgroep rondt met dit eindrapport haar werkzaamheden af. “Daarmee is het werk voor de Kamer echter niet gedaan”, schrijft de werkgroep in het rapport. “Het is van belang dat de werkagenda een levend document blijft gezien de ambitie van de Kamer om haar functioneren te blijven versterken.”