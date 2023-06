Politie houdt acht verdachten aan op verdenking van het bezit van kinderpornografie

De aanhoudingen in deze zaken zijn onderdeel van operatie ‘Hands Off’. Een operatie waarbij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van eenheid Rotterdam acht zaken in de versnelling heeft opgepakt. Hierbij kreeg het team hulp van digitaal rechercheurs en team Zeden.

Naar aanleiding van meldingen (afkomstig van onder andere Google, Dropbox, Facebook en Snapchat) zijn de digitale gegevensdragers (elektronische opslag) van de verdachten inbeslaggenomen en onderzocht. Bij acht van deze verdachten werd er strafbaar materiaal aangetroffen. De acht verdachten (25-jarige inwoner van Berkel en Rodenrijs, 21-jarige Rotterdammer, 16-jarige Rotterdammer, 55-jarige Dordtenaar, 16-jarige inwoner van de Hoeksche Waard, 19-jarige Barendrechter, 29-jarige Capellenaar en een 33-jarige Spijkenisser) zijn aangehouden en verhoord. Het Openbaar Ministerie pakt de zaken nu op.

Deze verdachten hielden de vraag naar kinderporno, en daarmee het misbruik van kinderen, in stand. Door dit soort onderzoeken effectief op te pakken willen de politie en het Openbaar Ministerie het signaal af blijven geven dat het downloaden en bezitten van kinderpornografie niet ongestraft blijft.

Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) in Rotterdam is een rechercheteam dat onderzoeken met betrekking tot kinderporno en kindersekstoerisme draait onder leiding van de officier van justitie. Teamleider Dennis Sneeuw: ‘De Nederlandse politie heeft 150 rechercheurs die zich bezighouden met de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme. Vijftien daarvan zijn werkzaam in de Eenheid Rotterdam. Wij doen onderzoek in de duizenden meldingen die jaarlijks door de politie worden ontvangen. Het is heftig werk en de beelden laten je niet onberoerd. Juist dat zorgt voor een grote professionele gedrevenheid. Door slachtoffers te identificeren en verdachten aan te houden, maken wij het verschil’.