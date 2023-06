SPICH FIRMAMENTU DI AKUERDO ENTRE REFINERIA DI KÒRSOU I GLOBAL OIL MANGEMENT GROUP

Djaweps 8 di yüni 2023

Un felis atardi na tur mi koleganan Minister, representantenan di Refineria di Kòrsou i tur invitado ku ta presente.

A special welcome to the representatives of Global Oil Management Group and the General Consul of the United States of America, Mrs. Margy Bond.

Na tur esnan ku tin e oportunidat pa sigui nos via di un transmishon bibu, nos ta kontentu ku boso tambe por presensiá e momentu importante aki awe tardi.

Ku un inmenso plaser mi ta dirigí mi mes na boso en konekshon ku e logro remarkabel ku ta bai keda kristalisá awe tardi na Refineria di Kòrsou.

Na promé lugá pèrmití mi ekstendé mi gratitut na tur esnan ku a kontribuí na e logro aki.

Boso ekspertisio, determinashon i abilidat, ku mira riba e metanan ku mester logra ainda, a duna fruta.

E la keda demonstrá ku ora nos uni nos forsanan ku otro, nos ta logra kosnan grandi pa nos Kòrsou.

For di dia ku Gabinete Pisas II a sinta nos a bini ta traha huntu ku e gerensha i tim di RdK, stakeholdernan konserní i sindikatonan, den estrecho kolaborashon i dediashon pa por transformá reto den oportunidat.

Nos a bisa for di un inisio i lo sigui ripití ku Gabinete Pisas II lo hiba un goberrnashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Kòrsou, pasó e Tá

Pueblo su Bùrt!

Awe nos ta bai mustra un biaha mas ku e bienestar general di nos komunidat ta number un i ku Gabinete Pisas II lo keda focus riba esaki konstantemente.

Kiko e logro di awe ta enserá?

Refineria di Kòrsou huntu ku Global Oil Management Group lo firma un akuerdo di 5 aña pa entre otro produkshon i eksportashon di Asfalt.

Global Oil Management Group (GOMG), ku ta un di e lidernan den e merkado niche di produkshon i eksportashon di Asfalt, seguidamente lo kuminsá ku preparashon di e instalashonnan nesesario pa operashon.

Nos ta informá nos komunidat mesora ku e kolaborashon aki no ta stroba e proseso ku ta kanando pa yega na un operadó pa nos Refineria.

E akuerdo aki lo bai tin un nifikashon vital pa nos komunidat, espeshalmente pa ku e ekonomia di nos pais.

Esaki lo tin tambe un gran impakto positivo riba Kòrsou su posishon den mundu industrial i petrolero.

Un otro impakto di e akuerdo aki ta ku e aña aki mes i di imediato, lo bai krea mas ku 300 kupo di trabou riba nivel tékniko, pa mantenshon i operashon.

Global Oil Management Group ta kuminsá ku invershonnan kuantioso pa por usa unidat i fasilidatnan riba tereno di Refineria i ta bai traha ku nos mes kontratistanan pa por ehersé e promé fase di e operashon, i e fasenan ku lo sigui despues pa ku produkshon i eksportashon di e produktonan.

E gran kolaborashon aki lo tin un spin-off laboral tambe ku lo generá entrada pa servisionan na Refineria, servisionan den nos Haf, i riba diferente otro área pa nan por hasi nan operashon ku ta riba nivel mundial.

Global Oil Management Group ta un kompania renombrá internashonalmente, ku relashonnan grandi na Merka i Sur Amérika, i ku klientenan ku e ta eksportá na dje rònt Mundu.

Pa un kompania tuma e desishn pa firma un akuerdo ku ta enserá invershon i operashonnan mionario, e ta demostrá e base di konfiansa establesé durante e multiple añanan ku nan tin eksperensia ku Kòrsou, i prinsipalmente ku nan ta balorá Kòrsou den nan kresementu mundial.

Esaki lo krea sigur mas oportunidat riba nivel internashonal ku ta na benefisio di nos komunidat.

Nos ta selebrá e logro aki komo un momentu importante, mientras ku nos ta na kaminda pa realisá e metanan prinsipal pa nos Refineria, kual ta habri nos Refineria por kompletu.

Komo Gobièrnu di Kòrsou nos lo sigui sostené e pasonan ku Refineria di Kòrsou ta bai tuma den futuro, kualnan ta alabes e realisashon di hopi proyekto novativo mas den e area di transishon energétiko di Kòrsou.

Pues awe ta un dia di selebrashon i rekonosementu di e esfuerso kolektivo, ku a kontribuí na e logro i éksito di awe.

Pabien na nos tur!