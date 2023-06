GERELATEERDE MINISTERIES JUSTITIE EERSTE VROUWELIJKE KANDIDATEN VAN HET SOCIAAL VORMINGS TRAJECT ONTVANGEN HUN BARET

WILLEMSTAD – Op 8 juni 2023 heeft de eerste groep vrouwelijke kandidaten de opleiding Sociaal Vormings Traject (SVT) succesvol afgerond. Van de 11 vrouwelijke kandidaten die deelnemen aan het Sociaal Vormings Traject (SVT) “Un Komienso Nobo” op de Marinekazerne Suffisant, zullen 9 vrouwelijke kandidaten hun baret in ontvangst mogen nemen. Deze groep jonge dames zijn, onder leiding van Defensie, op 27 februari 2023 gestart met de eerste fase (SVT) van de opleiding. In een periode van vier maanden hebben zij op militaire wijze normen en waarden aangeleerd zoals discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.

Volgende fase

De vrouwelijke groep kandidaten zullen aansluitend starten met de tweede fase van het project, het leerwerktraject (LWT), onder begeleiding van de uitvoeringsorganisatie Fundituut. In deze fase worden de kandidaten verder voorbereid op een passende functie op de arbeidsmarkt in overeenstemming met hun capaciteiten. Met deze twee fases biedt de overheid van Curaçao samen met Defensie toekomstperspectief aan deze jongeren.

Totstandkoming samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van afspraken tussen Curaçao en Nederland rondom de hervormingen in het Landspakket. Deze hervorming is opgenomen onder thema ‘H18’ en is aangemerkt als ‘Sociaal Vormings Traject’. Het ministerie van Justitie, ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW), ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en ministerie van Defensie zijn allen partners in dit project. Deze samenwerking biedt jaarlijks tweemaal de mogelijkheid om met een groep van 35 jongeren te starten. In het verleden was deze opleiding bedoeld voor mannelijke kandidaten. Het is heel bijzonder om aan te geven dat er nu ook vrouwelijke kandidaten de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan het project voor sociale vorming.