Verdachte steekincident opgepakt bij auto-inbraak Rosmalen

Den Bosch – De verdachte van het steekincident in de nacht van donderdag op vrijdag op de Van Grobbendonklaan is aangehouden. De 44-jarige man uit Den Bosch werd zaterdag rond 01.00 uur betrapt bij een auto-inbraak aan de Julianstraat in Rosmalen. De eigenaar van de auto hield de man onder controle en belde de politie. De verdachte is ingesloten op het bureau.