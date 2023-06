Bromfietser in verzet bij aanhouding

Agenten zagen de man rond 19.40 uur zonder helm op een deelscooter rijden over het fietspad van de Van Alkemadelaan. De bromfietser negeerde het rode verkeerslicht en reed zonder vaart te minderen met een snelheid van ongeveer 45 km/uur de kruising met de Waalsdorperweg over. Vervolgens haalde hij verderop een groep fietsers rechts via de stoep in om met dezelfde snelheid tussen andere fietsers door te rijden. Pas toen de bromfietser achter een groep fietsers vaart moest minderen, konden de agenten hem aanspreken.

Bij die controle bleek dat hij niet stabiel liep en dat hij naar alcohol rook. Omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol was, weigerde mee te werken aan een blaastest en vanwege zijn rijgedrag hielden de agenten hem aan. Tijdens de aanhouding verzette de man zich hevig, trapte naar de agenten, beet één van hen en uitte beledigingen. De moeder van de man die gehoord had wat er aan de hand was, kwam naar de bewuste locatie. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht voor controle, nadat zijn moeder had aangegeven dat hij een operatie had gehad. In het ziekenhuis werd bloed afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed was. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van zes uur.