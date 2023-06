Politie verricht vijf aanhoudingen bij ruzie

Hierop heeft de voetganger (een 41 jarige man uit Helmond) zijn auto gepakt en is een botsing ontstaan met twee fietsen. Vervolgens is de auto in de sloot beland. De twee fietsen zijn hierbij beschadigd. De twee fietsers konden tijdig van hun fiets springen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie heeft alle vijf personen aangehouden. De voetganger / automobilist is aangehouden, evenals de vier mannen op de fiets van 36, 34, 27 en 26 jaar oud. Alle vijf zitten nog vast. Veel is op dit moment nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident en wat er precies is gebeurd.