Kolaborashon entre entidat públiko Boneiru i forma ta oumentá oportunidat pa empleo

For di luna di sèptèmber kapasitashonnan nobo di hospitalidat lo ranka sali atrobe via FORMA. Entidat Públiko Boneiru ta konsehá pa tene tur notisia bon na bista i sigui Entidat Públiko Boneiru i FORMA via medionan sosial.

Samenwerking tussen openbaar lichaam Bonaire en forma vergroot de kansen op een baan

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) maakt met trots de eerste succesvolle resultaten bekend van de hospitality-trainingen. Maar liefst 44 cursisten kregen donderdag 8 juni hun diploma. Deze trainingen in gastvrijheid bood het OLB samen met FORMA gratis aan diegenen die deze kans goed konden gebruiken. De trainingen kunnen de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Daarnaast passen ze bij de visie om de kwaliteit van de service op Bonaire te verbeteren.

In augustus 2022 ondertekenden het OLB en FORMA een samenwerkingsovereenkomst met als doel de bevolking gratis hospitality-traingen aan te bieden voor betere kansen op de arbeidsmarkt. De trainingen zaten al snel vol en werden de afgelopen 12-16 weken met veel enthousiasme gevolgd. Vrijwel alle cursisten haalden hun diploma.

De volgende diploma’s werden uitgereikt:

19 diploma’s voor de training Housekeeping (schoonmaken)

12 diploma’s voor de training Sociale Vaardigheden

13 diploma’s voor de training Klantvriendelijkheid

Tijdens de diploma-uitreiking gaven zowel de huidige als de vorige gedeputeerde van toerisme en economie een motiverende speech. Gedeputeerde Thielman was blij met het succes van de trainingen. Hij benadrukte het belang van dit initiatief voor het eiland. “Het is geweldig om te zien dat de trainingen zo succesvol waren en dat iedereen geslaagd is”, aldus gedeputeerde Thielman. “Voor onze bezoekers is het belangrijk een vast gezicht te zien als ze terugkomen naar het eiland. Daarom willen we juist onze vaste inwoners een kans geven op betere banen en meer waardering in hun werk. Deze trainingen geven hun een kans daarop. Ik wens ze dan ook veel succes voor de toekomst!”

Gedeputeerde Craane voegde hieraan toe: “Deze mensen zijn erg belangrijk voor Bonaire. Ik hoop dan ook dat iedereen veel zal hebben aan wat ze geleerd hebben. Ook hoop ik dat ze nog verder kunnen groeien in hun ontwikkeling en inkomen. Binnenkort starten we weer met nieuwe trainingen en we hopen op minimaal zoveel enthousiaste lokale deelnemers.”

Naast deze trainingen voor volwassenen bij FORMA bood het OLB ook trainingen aan jongeren aan die geïnteresseerd zijn in werken in de toerismesector. Het OLB creëerde nieuwe opleidingsmogelijkheden door twee jongeren van Jong Bonaire een opleiding aan te bieden voor Divemaster via de Murphyn Henar Foundation. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met o.a. het mbo om de krachten te bundelen bij het opleiden van jongeren in de duiksector en (kite)surfsector.

Vanaf september zullen er weer nieuwe hospitality-trainingen starten via FORMA. Het OLB adviseert om het nieuws in de gaten te houden en het OLB en FORMA op social media te volgen.