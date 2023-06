Trabounan pa asfaltá kaminda djabou den full swing

06/12/2023 wegen

Trabou pa basha asfalt riba kaminda djabou ta kanando bon.

Dentro di poko e kaminda akí lo ta habrí atrobe. Pa aselerá e proyekto a pone ekipo èkstra pa hasi e trabounan di kobamentu simultáneamente.

Djaweps 8 di yüni a kuminsá ku e di dos fase di e mantenshon di Kaminda Djabou. Esaki despues ku a terminá ku e parti di mantenshon grandi di e promé fase. Den e simannan ku ta bini lo pone e kapa final riba e promé fase te ku Kaya Sirena pa despues terminá e último fase ku ta for di Kaya Sirena te ku Kaya Neerlandia.

Diputado Thielman a pone su mes na altura di e avanse di e trabounan na Kaminda Djabou. Diputado Thielman ta bisa: “Ta importante pa menshoná ku nos ta drechando Kaminda Djabou awor pasobra denter di poko lo bai kuminsá ku trabou di fase 3 pa drecha Kaya Korona. Esei ta nifiká ku e otro kayanan mester ta drechá pa outo por desviá via nan. Pa esei nos ta drechando Kaminda Djabou awor.”

Asfalteringswerkzaamheden kaminda djabou in volle gang

12 juni 2023 wegen

De werkzaamheden voor het aanleggen van asfalt op Kaminda Djabou verlopen goed.

Binnenkort wordt deze weg weer geopend. Om het project te versnellen, zijn er extra machines beschikbaar gesteld zodat graafwerkzaamheden gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.

Op 8 juni is de tweede fase van het onderhoud van Kaminda Djabou gestart. Dit volgt op de afronding van de grote onderhoudswerkzaamheden in de eerste fase. In de komende weken zal in de eerste fase tot aan Kaya Sirena de laatste asfaltlaag worden aangebracht. Hierna wordt de laatste fase afgerond. In de laatste fase loopt de asfaltlaag van Kaya Sirena tot aan Kaya Neerlandia.

Gedeputeerde Thielman heeft zichzelf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden op Kaminda Djabou. Gedeputeerde Thielman zegt: “Het is belangrijk om te vermelden dat we Kaminda Djabou nu renoveren om het in goede staat te brengen. Binnenkort start fase 3 van het herstel van Kaya Korona. Dit betekent dat we de andere wegen nodig hebben zodat auto’s hierop omgeleid kunnen worden. Daarom zijn we nu bezig met het herstel van Kaminda Djabou.”