06/12/2023 Eilandnieuws

Delegashon di entidat públiko Boneiru a bai kongreso di VNG pa interkambio di konosementu

E kongreso anual di VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Asosiashon di Munisipionan Hulandes) ta konta ku partisipashon di mandatarionan di munisipionan hulandes i di e entidatnan públiko. E aña akí e kongreso di konosementu akí ta tuma lugá dia 13 i 14 di yüni na Groningen. For di Boneiru tin un delegashon presente pa topa ku mandatarionan di munisipionan di henter Hulanda i pa konhuntamente pone un paso padilanti.

Durante e kongreso e partisipantenan por sigui diferente seminario banda di e seshonnan plenario di konosementu. E kongreso ku ta dura dos dia tin di haber ku interkambio di konosementu i abilidat, desaroyo di abilidatnan profeshonal i interkambio di idea tokante desafionan gubernamental.

Delegatie openbaar lichaam Bonaire naar het VNG-congres voor kennisdeling

Het jaarlijkse VNG-congres is er voor gemeentebestuurders en bestuurders van het openbaar lichaam. Dit jaar is dit kenniscongres op 13 en 14 juni in Groningen. Vanuit Bonaire is er een delegatie aanwezig om gemeentebestuurders uit heel Nederland te ontmoeten en om samen een stap naar voren te zetten.

Tijdens het congres kunnen de deelnemers verschillende seminars volgen naast de plenaire kennis-sessies. Het 2-daagse congres draait om het delen van kennis en kunde, het ontwikkelen van professionele skills en van gedachte wisselen over bestuurlijke uitdagingen die er zijn.