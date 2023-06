Banco di Caribe ku un aporte spesial na Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante / Banco di Caribe levert een speciale bijdrage aan Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

Banco di Caribe ku un aporte spesial na Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

WILLEMSTAD: Komo parti di e fundashon su proyekto ‘Social Education & Adventure Kids’, nan ta ofresé aktividatnan sosial ku ta kontribuí na formashon di hóbennan di entre 4 pa 12 aña i nan mayornan. Ku sosten di Banco di Caribe, for di aprel 2023, hóbennan ku ta bini di famianan ku ta rekerí un poko mas atenshon, tin e oportunidat pa partisipá den diferente aktividat edukativo, preventivo i aktivo.

Tokante Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

Aparte di e tim di e fundashon, diferente profeshonal pedagógiko ta enbolbí den e proyektonan ku e fundashon ta ofresé tur luna. E meta ta pa enfoká riba edukashon sosial di e hóben i su mayornan pa nan ta ekipá pa manehá situashonnan emoshonal na un manera mas sano i mehorá e komunikashon den e famia di manera ku nan ta komprondé i respetá otro. Abilidatnan ku nan por usa pa inspirá famianan den nan komunidat. Kada trayekto ta konsistí di diferente tayer, seshonnan individual, terapia i tambe e parti aventurero kaminda e hóbennan ta partisipá den aktividatnan manera ‘rock climbing’, sambuyá, ‘speurtocht’ i kore kabai.

Durante di e trayekto mas resien, e hóbennan por a sigui lèsnan di kushinamentu tambe. E oportunidat aki no ta solamente pa siña kushiná, pero tambe pa stimulá e hóben su desaroyo kognitivo, yud’é konsentrá, usa su kreatividat, kompartí responsabilidat i sigui instrukshon. Banco di Caribe ta sostené e mishon di Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante i ta kontentu di por a hasi un aporte na e proyekto aki. Kada trayekto tin un impakto positivo riba e hóbennan i nan mayornan. Un pabien na e fundashon pa e esfuerso ku nan a hasi te aworakí. Famianan ku ta interesá pa partisipá den ‘Social Education & Adventure Kids’ por tuma kontakto ku Sra. Roselien Sabat na rsabat.futurobriante@gmail.com òf yama na 682-8630 pa mas informashon.

Riba foto; e hóbennan kontentu durante di nan último lès di kushinamentu….

Banco di Caribe levert een speciale bijdrage aan Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

WILLEMSTAD: Via het project ‘Social Education & Adventure Kids’ biedt de stichting sociale activiteiten die bijdragen aan de vorming van jongeren in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar en hun ouders. Met de ondersteuning van Banco di Caribe, hebben een groep jongeren van kwestbare gezinnen die extra aandacht nodig hebben, sinds April 2023, de kans om deel te nemen aan verschillende educatieve, preventieve en sportieve activiteiten.

Over Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

Naast het team van de stichting, zijn verschillende professionele pedagogen betrokken bij de projecten die de stichting maandelijks aanbiedt. De focus is op de sociale educatie van het kind en zijn of haar ouders. Hierdoor krijgen zij de middelen om emotionele situaties op gezondere wijze aan te pakken en de communicatie binnen het gezin zodanig te verbeteren, zodat zij elkaar kunnen begrijpen en respecteren. Deze middelen kunnen zij doorgaans gebruiken om andere families in hun omgeving te inspireren. Elk traject bestaat uit verschillende workshops, individuele sessies, therapie en een avontuurlijk gedeelte waar de jongeren actief kunnen zijn tijdens activiteiten zoals rotsklimmen, duiken, speurtocht en paardrijden.

Gedurende het meest recente traject konden de jongeren ook kooklessen volgen. Deze kans is niet enkel om te leren koken, maar ook om de cognitieve ontwikkeling van het kind te stimuleren, hem te helpen zich te concentreren, zijn creativiteit te gebruiken, verantwoordelijkheid te verdelen en instructies op te volgen. Banco di Caribe steunt de missie van Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante en is blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit project. Elk traject heeft een positief effect op de jongeren en hun ouders. Proficiat aan Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante, met de inspanningen die tot nu toe zijn verricht. Gezinnen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het ‘Social Education & Adventura Kids’ kunnen voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Roselien Sabat via rsabat.futurobriante@gmail.com of via 682-8630.

Op de foto: de groep jongeren enthousiast tijdens hun kookles…