Hak’e Curaçao Summer Festival:

Esenario pa artistanan di renombre mundial

Presentashon di Prince Royce, Elvis Crespo, Kassav, UB40 feat. Ali Campbell

WILLEMSTAD: No tin duda tur hende ya ta pendiente pa “Hak’e Curaçao Summer Festival”. Selebrando e fin di siman di Dia di Bandera di Kòrsou. E wikènt ta ideal pa tantu públiko lokal i e gran kantidat di bishitantenan ku e festival lo ta risibiendo for di islanan ruman. Un espektákulo total ekipá ku su foodcourt i funzone, su balkon pa VIP i e área di mas grandi pa e públiko ku masalmente lo bishitá Curaçao Airport Venue!

Dia 30 di yüni, 1 i 2 di yüli próksimo tur hende lo disfrutá di Prince Royce, Elvis Crespo, UB40 ku Ali Campbell i Kassav. Tambe lo tin presentashon di Kòrsou su propio genionan musikal Ephrem J i Axel & Orchestra. Djadumingu dia 2 di yüli ta p’e ‘Hak’e Foodfestival’, dediká na Kòrsou su músika i kuminda tradishonal. Lo tin presentashon di Grupo Kompèr i Grupo Grik. E meta primario di e dia aki ta pa selebrá Kòrsou den tur su grandesa i ofresé bishitantenan Kòrsou su ambiente, musikal, kultura i kuminda!

Djabièrnè dia 30 di yüni, lo presentá Prince Royce, Elvis Crespo i Ephrem J. Tur tres artista ta fenomenal, di esei no tin duda. Prince Royce ku su aktual hit EnRD ya tin 5.7 mion views riba youtube, i ku su 34 aña di edat ta un sensashon den e género musikal di bachata/urban. Elvis Crespo ta un artista ku kontinuamente a bin ta rehuvenese su estilo i su músika. Den dékada 90 e artista puertorikeño a skor haltisimo ku su éksitonan Suavemente, Tu Sonrisa, Nuestra Cancion i despues Tatuaje. E ta Ganador di un Grammy i un Latin Grammy Award, i aktualmente ta riba un tour sumamente eksitoso. Ephrem J, mester di masha poko palabra. E ta Kòrsou su máksimo eksponente di bachata, ku presentashonnan internashonal i diferente bachata bon konosí na República Dominicana. Kòrsou ta orguyoso di dje, ta p’esei mes e ta un ‘fit’ perfekto pa e promé anochi den kombinashon ku Prince Royce i Elvis Crespo.

Djasabra dia 1 di yüli, lo presentá KASSAV, UB40 feat. Ali Campbell i Axel Orchestra. Ta premirá un anochi di hopi rekuerdo. Kòrsou ta fanátiko ferviente di KASSAV- e kreashon outéntiko di Jacob Desvarieux; esaki ta un anochi pa bo kanta, baila i disfrutá riba tur e hitnan ku semper bo a gusta i ku nunka mas lo bo lubidá manera Zouk la Se Sel, Ou le, Rété, Oh Madiana, i mas! UB40 ta hasi un presentashon spesial pa Kòrsou ku Ali Campbell, e bos emblemátiko di tur nan hitnan. Huntu nan tin éksitonan inolvidabel; Red Red Wine, Rat in The Kitchen, Kingston Town, The Way You Do i mas! Axel & Orchestra lo saka kara di Kòrsou ku un produkshon spesial pa “Hak’e Curaçao Summer Festival”.

Benta di Karchi a start kaba na Kòrsou, Aruba i Boneiru. E lugá mas sigur i aksesibel pa tur hende ta online via www.hakecuracao.com Entrada general 100 florin pa dia den e tanda aktual, despues lo ta 125 florin pa dia. Pa informashon di VIP sekshon Balcony òf Platinum por tuma kontakto na: +5999-5209700. Benta di karchi ta tumando tuma lugá na Van den Tweel Supermarkt, Vanddis, Mensings Caminada i Bugs Bunny. Hak’e ta rekomendá e pakete pa tur dos dia, semper esaki lo ta mas atraktivo pa e fanátiko.