Konforme e rekomendashonnan di FATF

CBCS ta publiká provishonnan i direktivanan pa AML/CFT/CFP

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Awe, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a emití

e kuater siguiente provishonnan i direktivanan relashoná ku AML/CFT/CFP1

aplikabel pa institutonan di krédito, kompanianan i intermediarionan di seguro, kompanianan di transferensia

di sèn i sektor di trust:

• Provisions & Guidelines on Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism &

Proliferation for Life Insurance Companies and Intermediaries (Insurance Brokers) Curaçao

• Provisions & Guidelines on Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism &

Proliferation for Credit Institutions Curaçao

• Provisions & Guidelines on Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism &

Proliferation for Money Transfer Companies Curaçao

• Provisions & Guidelines on Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism &

Proliferation for Company (Trust) Service Providers Curaçao

E provishonnan i direktivanan akí ta remplasá e provishonnan i direktivanan emití pa CBCS na 2013

pa kontrarestá labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo (Provisions and Guidelines on the

Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing) aplikabel pa institutonan di

krédito, kompanianan i intermediarionan di seguro, suministradó di servisio empresarial i

kompanianan di transferensia di sèn. A finalisá e dokumentonan akí despues di konsulta ku vários

organisashon representativo, loke a resultá den deliberashon i komentario konstruktivo.

Mantenshon di kumplimentu

E provishonnan i direktivanan akí ta basá riba vários Ordenansa Nashonal. Institutonan supervisá ta

obligá pa kumpli debidamente ku e provishonnan i direktivanan akí i pa tuma e medidanan nesesario

pa kumpli ku e eksigensianan fihá. Den kaso ku un instituto no kumpli ku e provishon i direktivanan

nobo, CBCS lo tuma medida pa imponé kumplimentu, por ehèmpel but.

P&G konforme e rekomendashonnan di FATF

Emishon di e provishon i direktivanan ta un ehèmpel di CBCS su Supervishon Estilo Nobo, ku un

enfoke mas dirigí i intrusivo, ku e meta di por kumpli kompletamente ku e normanan internashonal

i ‘bon práktikanan’ pa sektor finansiero; den e kaso spesífiko akí, e rekomendashonnan di FATF. P’esei

mes, e provishonnan i direktivanan ta kontené algun eksigensia nobo pa kumpli ku e

rekomendashonnan di FATF.

1 Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism / Countering the Financing of Proliferation of weapons of

mass destruction

Evaluashon di riesgo

Tur institutonan supervisá mester disponé di e prosedimentunan nesesario pa identifiká, evaluá,

vigilá, manehá i mitigá e riesgonan di labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo den nan

operashonnan di negoshi. Tambe CBCS a formulá un guia (SARA) pa evaluashon sistemátiko di

riesgo riba tereno di AML/CFT/CFP. A konsultá sektor durante preparashon di e dokumento akí i a

adapt’é a base di e komentarionan risibí for di e sektor.

P&G revisá pa e demas sektornan

CBCS ta trahando riba provishonnan i direktivanan pa e otro sektornan na Kòrsou i pa e sektornan

na Sint Maarten. E mesun rekisitonan menshoná den e provishon i direktivanan lo ta aplikabel pa e

otro sektornan na Kòrsou tambe. Mirando ku e base hurídiko pa Sint Maarten ta diferente, kontenido

di e provishonnan i direktivanan pa Sint Maarten ta varia aki i aya.

Tantu e Provishonnan i Direktivanan komo e dokumento SARA ta disponibel riba wèpsait di CBCS,

via e siguiente lenk https://www.centralbank.cw/legislation-guidelines/integrity-financialsector/anti-money-laundering.

Willemstad, 12 di yüni 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN