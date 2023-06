Aanhoudingen in omvangrijk onderzoek naar drugshandel, criminele organisatie en witwassen

In 2021 startte de Dienst Regionale Recherche onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek naar handel in verdovende middelen en witwassen.

Grootschalige actiedag

Uit het onderzoek kwamen meerdere verdachten en bedrijven naar voren die een rol speelden in deze verdenking. Het vermoeden ontstond dat de verdachten zich bezighielden met het in georganiseerd verband witwassen van crimineel vermogen. In de afgelopen maanden is er genoeg informatie verzameld om over te gaan tot een grote actiedag, waarbij op één dag meerdere invallen tegelijk zijn gedaan. Dinsdagochtend 13 juni was het zover. Bij de actie zijn drie verdachten aangehouden. Daarnaast zijn acht woningen en zes bedrijfspanden in Almere, Hilversum, Zeewolde, Nijkerk, Amsterdam en Groningen, doorzocht.

Bij de actie is een grote hoeveelheid geld en waardevolle goederen inbeslaggenomen. In deze fase van het onderzoek kunnen nog geen details worden gedeeld.

Onderzoek

Het onderzoek is na deze actiedag nog niet afgerond en gaat komende tijd volop door.

Wat is witwassen?

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Bovendien kunnen criminele netwerken alleen actief blijven als zij (internationale) geldstromen opzetten die ondergronds of op een verhulde manier plaatsvinden.

Daarom is het onderzoeken en het afbreken van die geldstromen een belangrijk onderdeel van de bestrijdingsstrategie van de politie bij zware en georganiseerde criminaliteit. Naast het vervolgen van de verdachte voor de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht, wordt ook gekeken of het crimineel verdiende geld en de daarvan gekochte dure goederen, kan worden afgepakt door middel van een ontnemingsonderzoek. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de dader dat geld, of die dure goederen kwijtraakt.

Help mee en meld

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800 -7000.