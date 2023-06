Actieweek tegen criminele inmenging in de transportbranche Midden-Nederland

Programma Transport Facilitated Organized Crime

Nederland is een transportknooppunt voor de hele wereld. Dat geldt helaas ook voor illegale goederen, zoals drugs en wapens. Als één overheid bestrijden en voorkomen we samen met de transportbranche georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Dit gebeurt onder de vlag van het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie. Het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche tegen criminele inmenging is in de TFOC-aanpak een belangrijk speerpunt.