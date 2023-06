1200 kilo harddrugs aangetroffen in voertuig

Echt – De politie heeft in de vroege ochtend van maandag 13 juni 2023 een 39-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van drugsbezit. Bij een verkeerscontrole op de snelweg A2 ter hoogte van Echt troffen agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in het voertuig van de man ongeveer 1200 kilogram harddrugs aan. De drugs en het voertuig zijn in beslag genomen. De verdachte zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs en kan op dit moment niet meer informatie delen.