Tweeënhalf jaar cel geëist voor bezit van zwaar vuurwerk en omgebouwd gaspistool

Ruim 1800 stuks zwaar vuurwerk (cobra’s), lawinepijlen, ander vuurwerk, een omgebouwd gaspistool, patronen, pepperspray en ruim 125 gram softdrugs. Dat troffen agenten op 3 december vorig jaar aan in de slaapkamer in het ouderlijk huis van een 20-jarige man uit Soest. De man was kort daarvoor staande gehouden voor een verkeersovertreding op de fiets, waarbij een aantal vuurpijlen die uit zijn tas staken de agenten opviel. De aanzienlijke hoeveelheid cobra’s veroorzaakte een enorm acuut veiligheidsrisico voor de woning en de directe omgeving.

De man bekende het bezit, maar heeft weinig openheid van zaken gegeven over de herkomst van of de bestemming voor de aangetroffen goederen. Ook heeft hij geweigerd de politie toegang te geven tot zijn telefoon om hier meer zicht op te krijgen. Cobra’s zijn een veel gebruikt explosief bij het veroorzaken van ontploffingen bij woningen. Hoewel er in deze zaak geen link met dergelijke aanslagen is gebleken, wordt het de man zwaar aangerekend dat hij zulke heftig vuurwerk in zulke grote hoeveelheden in bezit had. In combinatie met het bezit van een omgebouwd gaspistool met munitie die er daadwerkelijk mee afgevuurd kon worden, is er sprake van een zwaar en ernstig vergrijp.

De richtlijnen volgend voor het bezit van dergelijk vuurwerk en een dergelijk wapen, resulteert dit in een eis van dertig maanden gevangenisstraf, waarvan 18 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.