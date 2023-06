Het oordeel van de officier: de podcast over spraakmakende misdaadzaken

In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Het oordeel van de officier’ vertelt officier van justitie Dave Mattheijs, die werkzaam is bij het Openbaar Ministerie Limburg (OM), over de welbekende zaak Nicky Verstappen. Deze afleveringen (8,9,10) en andere afleveringen van de podcast zijn te beluisteren via Het Oordeel van de Officier (springcast.fm) of via een podcast app.

Spraakmakende misdaadzaken door de ogen van officieren van justitie

Voor een officier van justitie is geen dag hetzelfde. Zo kan de week beginnen met een telefoontje van de politie over een zojuist gepleegde misdaad. Gevolgd door het op locatie inschatten van een potentieel gevaarlijke situatie. Om daarna in de middag toestemming geven voor het plaatsen van een tap in een vakantiehuisje. Met in het achterhoofd altijd de overweging: gaat het allemaal wel volgens de wet, volgens de regels? En minstens net zo belangrijk: staat iedereen in z’n persoonlijke recht? In de podcast ‘Het Oordeel van de Officier’ nemen vier officieren van justitie host Ben Prins mee door vier spraakmakende misdaadzaken. Welke beslissingen moet een OvJ allemaal maken, voordat een zaak in een rechtszaal terechtkomt? ‘Het Oordeel van de Officier’ is een podcast van het Openbaar Ministerie, geproduceerd door PodWorkz en ikbenprins.

Nicky Verstappen

De zaak die centraal staat in deze podcast gaat over de 11-jarige Nicky Verstappen. Hij raakt op 10 augustus 1998 kwijt tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Twee dagen later wordt zijn levenloze lichaam gevonden. Twintig jaar lang doen tal van officieren, politieteams en forensisch onderzoekers onderzoek naar het overlijden van Nicky. Maar zonder resultaat. Tot het jaar 2017. Een cruciaal omslagpunt in de zaak. Voor het eerst in bijna 20 jaar zijn er nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen de zaak Nicky Verstappen. Alle hoop is vanaf nu gevestigd op DNA. Na een nationale oproep geven zo’n 15.000 mannen hun DNA af. Een kleine 1.500 mannen wordt gevraagd om één-op-één-onderzoek te laten uitvoeren. Eén van die mannen is Jos B. Maar om zijn DNA te verkrijgen, moeten ze hem eerst weten te vinden.