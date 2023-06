Kamer behandelt eigen begroting tijdens overleg Raming

15 juni 2023

De Tweede Kamer behandelt op maandag 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur haar eigen begroting, de Raming. U kunt dit debat live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Tijdens het jaarlijkse wetgevingsoverleg over de Raming bespreekt de Kamer haar eigen begroting voor het volgend jaar. In de Raming staan de beleidsprioriteiten en financiële plannen van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Vooruit- en terugblik

De Raming voor 2024 kwam dit jaar op 22 maart uit. In dit stuk kijkt het Presidium vooruit naar het volgend jaar, maar wordt er ook teruggeblikt op de afgelopen periode. “Zo blijven integrale veiligheid (sociaal, fysiek en digitaal), het versterken van het parlementaire proces en de informatiepositie van de Tweede Kamer ook in 2024 hoog op de agenda van het Presidium staan”, staat in de begeleidende brief aan de Kamerleden.

Kamervoorzitter voert het woord

Kamervoorzitter Vera Bergkamp voert namens het Presidium het woord in dit overleg.

Rijksbegroting

Over eventuele moties wordt later gestemd. Nadat de Raming is vastgesteld, voegt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toe aan de Rijksbegroting.