Debat over tweede rapport Onderzoeksraad coronacrisis

15 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 15 juni over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. Minister-president Mark Rutte en de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 11.40 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Deelrapporten

Het eerste deelrapport van de Raad verscheen in februari 2022. In het tweede rapport, ‘Aanpak coronacrisis, deel 2’, doet de Raad onderzoek naar de periode van september 2020 tot juli 2021. Hierin wordt ingegaan op de voorbereidingen op een pandemie, de crisisstructuur en de crisiscommunicatie van de overheid. In dit rapport wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting van basis- en voortgezet onderwijs en de avondklok.

Conclusies

De Raad concludeert onder andere dat de voorbereiding van de vaccinatiecampagne een te eenzijdige focus had op één scenario. Het kabinet reageerde afwachtend bij afnemend draagvlak, de veiligheid en zorgvuldigheid in het vaccinatieprogramma stond voorop. Verder waren het kabinet en het OMT weinig rolvast, zegt het rapport. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit het tweede deelrapport komen in dit debat aan bod.

Coronadebatten

Er zijn op donderdag 15 juni nog twee korte debatten in de Tweede Kamer die met de coronapandemie te maken hebben. Het eerste is een tweeminutendebat, vanaf 10.50 uur. Dit gaat over de corona-opt-in: tijdens de coronacrisis konden de huisartsenpost en de spoedeisende hulp een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had hiervoor een tijdelijke maatregel getroffen. Ook het tweede is een tweeminutendebat, vanaf 11.05 uur. Dit volgt op een commissiedebat van 10 mei 2023 over ontwikkelingen rond het coronavirus en de pandemische paraatheid.