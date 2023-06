Nederland lanceert internationaal netwerk voor daderpreventie cybercrime: InterCOP

Het doel van InterCOP? Meer samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van het voorkomen en verstoren van cybercrime. COPS gaat de komende drie jaar, samen met politiecollega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Portugal, leidinggeven aan InterCOP. Om de nieuwe samenwerking kracht bij te zetten, is vandaag (15 juni) uitgeroepen tot jaarlijkse ‘Cyber Offender Prevention Day’.

InterCOP

Het voorkomen van cybercrime en jongeren bewust maken van wat er wel en niet mag online, vereist een innovatieve en integrale aanpak. De bij InterCOP aangesloten landen gaan samenwerken aan betere daderprofielen en starten pilots met bekende interventies zoals re_B00TCMP en Hack_Right. Met re_B00tcamp wordt geïnvesteerd in het behouden van IT-talent en het voorkomen dat jongeren de fout in gaan. Gebeurt dit toch, dan kunnen cyberdaders die voor het eerst met justitie in aanraking komen de alternatieve interventie Hack_Right volgen. Hiermee wordt recidive voorkomen. Daarnaast gaat InterCOP nieuwe interventies opstarten en nauwer samenwerken met partijen in de publieke en private sector. In Nederland werkt COPS bijvoorbeeld al samen met de gaming-industrie, cybersecurityorganisaties en diverse overheidspartners. Het InterCOP-project, dat als het Europese ‘ECOP’ begon, werd in de eerste maand omgedoopt tot ‘InterCOP’ vanwege overweldigende interesse van niet-Europese landen als de Verenigde Staten, Brazilië, Canada, Japan en Australië.

Internationale belangstelling

‘We zien dat na een initiële aarzeling, daderpreventie nu internationaal omarmd wordt. Waar één cyberdader een enorme impact kan hebben, heeft het stoppen van die dader dat ook. Cyberdaders zijn jonger, hebben een gewilde skill-set en zijn in eerste instantie vaak nog niet uit op financieel gewin. Experimenterende hackers komen online doorgaans geen politieagenten tegen voor een waarschuwing of correctie. Totdat het te laat is. Met InterCOP willen we daar verandering in brengen’, vertelt Floor Jansen, teamleider van COPS.

Toezicht online en preventie

Nederland, dat met het Verenigd Koninkrijk vooroploopt in daderpreventie, zal de succesvolle initiatieven van COPS en andere preventieteams internationaal uitrollen. Naast interventies die gericht zijn op educatie, wordt daarbij ook uitdrukkelijk de samenwerking met de operatie gezocht. Jansen: ‘Restinformatie van een neergehaald platform heeft enorme preventieve potentie. Hiermee kunnen we laten zien dat je niet anoniem bent online en wordt een duidelijke boodschap gegeven over wat wel en niet kan in de digitale wereld. Een groot gedeelte van het leven speelt zich inmiddels in cyberspace af. Als politie moeten we dan ook in internationaal verband voor “meer blauw online” gaan zorgen.’