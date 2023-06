Foutieve berichtgeving Hart van Nederland gevonden strafdossiers

Amsterdam – Het televisieprogramma Hart van Nederland sloeg vanavond de plank volledig mis met een item over gevonden strafdossiers in Amsterdam-West. Ondanks het feit dat herhaaldelijk aan de redactie van het programma is teruggekoppeld dat de aangetroffen dossiers niet van de politie zijn, werd dit in de uitzending toch gesuggereerd.