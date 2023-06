Notisia di polis di djabièrnè 16 di yüni te ku djaluna 19 di yüni 2023 / Politieberichten van vrijdag 16 juni tot en met maandag 19 juni 2023

Notisia di polis di djabièrnè 16 di yüni te ku djaluna 19 di yüni 2023

Outo a bòltu

Riba djadumingu 18 di yüni alrededor di 11 or di anochi, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona na altura di Misa di Coromoto. E shofùr di e outo a deklará ku e tabata kore den direkshon nort riba Kaya Korona ora ku un outo ku tabata bini for di direkshon kontrali a kuminsá desviá i bini riba dje. El a trata na desviá i a dal den asera ku konsekuensia ku e outo a bòltu pa despues para bèk riba tur kuater tayer kantu di kaminda. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko ku e shofùr na e sitio mes i despues e por a bai kas. Tur su dokumentonan tabata na òrdu.

Aksidente ta kousa di koriente ku a kai afó

Alrededor di 8.45 or di anochi riba djadumingu 18 di yüni, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Gurubu. Pa motibu ainda deskonosí un outo a dal den un palu di lus pa despues bai resultá den un pida mondi kantu di kaminda. Pa motibu di e impakto e palu di lus a kai ku konsekuensia ku diferente waya di koriente a lòs. Esaki a sòru ku koriente a kai afó den besindario. A informá WEB pa asina atendé ku esaki. Ambulans a transportá e shofùr di e outo pa hòspital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di skuter

Riba djadumingu 18 di yüni a drenta keho di ladronisia di un skuter koló maron ‘Metallic’ di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-1645. E skuter tabata stashoná na un establesimentu nokturno situá na Kaya Hermandad. Deskonosínan a bai ku e skuter entre 2 or di mardugá i 9 or di mainta. Investigashon den e kaso ta andando.

Boto na kandela

Riba djadumingu 18 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un boto ku tabata na kandela riba laman na Sorobon. Na yegada di e patruya por a konstatá ku en bèrdat tabatin un boto na kandela, mei mei riba laman. Mirando e situashon tabata imposibel pa kombatí e kandela. E boto despues di algun minüt a kima kompletu. Algun ratu despues e departamentu di Investigashon Forènsiko (FO) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a bai na e sitio pa hasi e investigashon nesesario. Ku yudansa di STINAPA, lo saka e boto awe for di laman pa investigashon mas aleu tokante kousa di e kandela. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente entre dos vehíkulo

Den oranan di mainta riba djasabra 17 di yüni, un aksidente entre un pikòp i un outo di famia a tuma lugá riba Kaya Industria. E pikòp tabata kore riba Kaya Industria i kier a kita na su man robes pa drenta un sitio di stashoná outo di un supermerkado i no a mira e outo ku tabata aserkando. Ambulans a transportá e shofùr di e outo di famia pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues a resultá ku e no tabatin un reibeweis bálido i tampoko su dokumentonan di seguro. El a haña un prosèsferbal pa e violashonnan menshoná.

Skuter enkontrá

Riba djasabra 17 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un skuter ku a keda enkontrá den besindario di Gotomeer. Ta trata aki di un skuter eléktriko koló pretu numerá MF-4738. Segun e persona ku a mèldu, e skuter tabatin mas o ménos kuater dia na e sitio. A hiba e skuter warda di polis. E skuter aki ta di bo? Bo por pasa buska e skuter na warda di polis ku un prueba di identifikashon, un reibeweis i prueba di seguro.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan lat di anochi riba djabièrnè 16 di yüni, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Un outo a kore dal den un palu di lus i despues den un kurá di kas. A resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl i a detené. Ta trata aki di un hòmber di inisial O.J.E. di 61 aña di edat.

Ladronisia di skuter

Den oranan di atardi riba djabièrnè 16 di yüni, a drenta keho di ladronisia di un skuter koló pretu di marka Kymco, modèl Agility, number MF-1013. E skuter tabata stashoná na un kompleho di apartamento situá na Kaya Gilberto F. Croes. E skuter tabata na lòk ku un kadena i un kandal. Deskonosínan a bai ku e skuter entre 8.30 or di mainta i 2 or di atardi. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Riba djabièrnè 16 di yüni a detené un hòmber di inisial R.R.R.M. di 29 aña di edat en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES i pa violashon di Lei di Opio BES. E sospechoso tabata komportá di forma sospechoso den besindario di un tas di skouder durante un intermediashon. Pa e motibu aki a bai over na un entrada hudisial i aki topa ku munishon i un puiru paresido na kokaina den e tas, A konfiská esakinan pa investigashon mas aleu.

Yamada: outo hòrtá

Riba 13 di mei último a drenta keho di ladronisia di un outo kolo bèrdè di e marka Daihatsu, modèl Terios. E outo tin strepi na banda i dilanti un ‘stang’ di metal. E outo tabata stashoná na Kaya Benue i deskonosínan a bai kuné.

Bo a mira e outo aki? Tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 16 juni tot en met maandag 19 juni 2023

Auto over de kop

Op zondag 18 juni rond 23:00 uur vond een aanrijding plaats op de Kaya Korona ter hoogte van de Coromoto kerk. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij in noordelijke richting reed op de Kaya Korona toen een tegenligger op hem af kwam rijden. Hij probeerde de tegenligger te ontwijken met als gevolg dat hij tegen de berm reed en de auto over de kop ging en op zijn zijkant tot stilstand kwam. De bestuurder werd ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en kon daarna naar huis. Al zijn documenten was in orde.

Aanrijding zorgt voor stroomuitval

Omstreeks 20.45 uur op zondag 18 juni, vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Gurubu. Een auto reed, om nog onbekende oorzaak, tegen een lantaarnpaal en belandde in het struikgewas langs de weg. Door de impact viel de lantaarnpaal om waardoor ook bedrading losraakte. Dit veroorzaakte stroomuitval in de hele omgeving. Het WEB werd in kennis gesteld om dit te attenderen. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal scooter

Op zondag 18 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter van het merk Kymco, model Agility, met kenteken MF-1645. De scooter is bruin ‘metallic’ van kleur. De scooter stond geparkeerd bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Hermandad en werd tussen 02:00 uur en 09:00 uur meegenomen door onbekenden. De zaak is in onderzoek.

Boot in brand

Op zondag 18 juni kreeg de centrale meldkamer in de vroege ochtenduren melding over een boot die op het water in Sorobon in brand stond. Bij aankomst van de patrouille kon men inderdaad een boot in brand waarnemen, midden op het water. Gezien de situatie was het onmogelijk om de brand te bestrijden. Na een aantal minuten was de boot helemaal afgebrand. Iets later kwam de afdeling Forensisch Onderzoek (FO) van het Korps Politie Caribisch Nederland ter plekke om onderzoek uit te voeren. Vandaag zal de boot, met behulp van STINAPA, uit het water gehaald. Dan volgt verder onderzoek naar de oorzaak van de brand. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding tussen twee auto’s

Op zaterdag 17 juni vond in de ochtenduren een aanrijding tussen een pick-up en een personen auto plaats op de Kaya Industria. De pick-up reed op de Kaya Industria en wilde links af slaan naar de parkeerplaats van een supermarkt en zag hierbij de aankomende personenauto niet. De bestuurder van de personenauto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Later bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Scooter aangetroffen

Op zaterdag 17 juni kreeg de centrale meldkamer melding over een aangetroffen scooter in de omgeving van Gotomeer. Het betrof een zwarte elektrische scooter met kentekennummer MF-4738. Volgens de melder stond de scooter al ongeveer vier dagen op de locatie. De scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Is deze scooter van jou? Dan kan je op vertoon van je legitimatiebewijs, rijbewijs en verzekeringsbewijs de scooter ophalen bij het politiebureau.

Aanhouding rijden onder invloed

In de late avonduren op vrijdag 16 juni vond een aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Noord. Een auto reed tegen een lantaarnpaal en daarna tegen de omheining van een woning aan. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en werd aangehouden. Het betreft een 61-jarige man met initialen O.J.E.

Diefstal scooter

In de middaguren op vrijdag 16 juni werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte scooter van het merk Kymco, model Agility, met kentekennummer MF-1013. De scooter stond voor een appartementen complex aan de Kaya Gilberto F. Croes geparkeerd. De scooter was op slot doormiddel van een kettingslot en een hangslot. Onbekenden hebben tussen 08:30 uur en 14:00 uur de scooter meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding

Op vrijdag 16 juni werd een29-jarige man met initialen R.R.R.M. aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES en de Opiumwet BES. De verdachte gedroeg zich verdacht in de buurt van een schoudertas tijdens een bemiddeling. Hierdoor werd overgegaan naar een huiszoeking. Hierbij werden munitie en een op cocaïne-lijkende poeder gevonden in een tas. Deze werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Oproep: gestolen auto

Op afgelopen 13 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een groene auto van het merk Daihatsu, model Terios. De auto heeft strepen aan de zijkant en een metalen stang voorin. De auto stond op de Kaya Benue geparkeerd en werd door onbekenden meegenomen.

Heb je deze auto gezien? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.