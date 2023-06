Minister Javier Silvania De aanbesteding voor nieuwe ambulances wordt opnieuw uitgevoerd

In het maandelijks overleg tussen de minister en de directie van de FKAK van vrijdag 16 juni jl., waarin ook de vakbonden ABVO en CBV participeerden, is een conceptplan gepresenteerd voor de implementatie van verbetervoorstellen voor de stichting. De verbetervoorstellen vloeien voort uit een operational audit en een medewerkers tevredenheidsonderzoek die begin 2022 door de SOAB zijn uitgevoerd. Naast de implementatie van de verbetervoorstellen moeten ook nieuwe ambulances worden aangeschaft.

Voor de aanschaf van ambulances had de directie van de FKAK reeds een aantal offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers. De offerteaanvraag heeft echter niet op een transparante voorgedefinieerde wijze plaatsgevonden, en heeft bij een aantal belanghebbenden vragen opgeroepen. Om het aanbestedingsproces transparant en goed controleerbaar te maken, laat de minister de aanbesteding opnieuw uitvoeren, volgens de geldende aanbestedingsprocedures van de overheid, waarbij volgens een van tevoren vastgesteld aanbestedingsaanpak, met een terms of reference en selectiecriteria voor de aan te schaffen ambulances, te werk wordt gegaan.

Voor de aanschaf van nieuwe ambulances is NAf. 1,35 miljoen begroot. Voor dit bedrag kunnen naar verwachting 2 tot 3 nieuwe volledig met medisch apparatuur ingerichte ambulances worden aangeschaft. Het bedrag wordt niet zondermeer overgemaakt naar de FKAK omdat het is gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe ambulances en slechts kan worden uitbetaald voor de bestelling van de nieuwe ambulances conform de aanbesteding- en gunningsprocedures.

Naast de aanschaf van nieuwe ambulances wordt nagegaan of de huidige in gebruik zijnde en defecte ambulances kunnen worden opgeknapt en geüpgrade. Verder is de FKAK voornemens om met het Rode Kruis een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de mogelijke inzet van extra ambulancecapaciteit in die situaties waar de FKAK door onvoorziene omstandigheden onvoldoende capaciteit heeft.