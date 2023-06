Politie houdt twee mannen aan voor schietincident Rotterdam

De politie kreeg rond 02.22 uur de melding van meerdere knallen op de Stoomtramweg, waarbij mogelijk door meerdere personen over en weer geschoten zou zijn en waarbij enkele auto’s zouden zijn weggereden. Agenten wisten één van deze auto’s te achterhalen en hielden de twee inzittenden aan. Bij hen werd een vuurwapen gevonden en ook werd in de auto contant geld aangetroffen, wat allemaal in beslag is genomen.

Hulzen

De politie zette de Stoomtramweg af voor onderzoek, waarbij een aantal hulzen werd gevonden. Er waren geen aanwijzingen dat iemand bij het schieten gewond zou zijn geraakt. De twee verdachten zitten vast.

Help de politie

De politie zoekt getuigen. Wie het schieten heeft zien gebeuren of andere relevante informatie heeft, wordt gevraagd dit met de politie te delen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Ook beelden van het schietincident zijn zeer welkom, bel 0900-8844 voor de mogelijkheden.