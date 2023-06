Brandstichting woning in Amsterdam Noord is poging doodslag, eis vier jaar celstraf en TBS met dwangverpleging

Tegen de 32-jarige man die op 3 januari van dit jaar een woning aan de Laanweg in Amsterdam Noord zou hebben aangestoken is vier jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist. Het OM beschuldigt de man uit Medemblik van een poging doodslag, brandstichting en diefstal van een auto. Volgens het OM is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

Hoewel de brandweer de brand snel onder controle had, brandde de woning aan de Laanweg geheel uit. Omliggende woningen liepen schade op, het appartement van de directe buren werd ook onbewoonbaar verklaard. Zowel de bewoners van de uitgebrande woning als de buren die op het moment van de brand lagen te slapen, hebben hun huizen op tijd kunnen verlaten. Zij hebben goederen met een emotionele waarde en dierbare herinneringen in vlammen op zien gaan.

Maar wat ze vooral zijn kwijtgeraakt is hun gevoel van veiligheid, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Een woning is bij uitstek een plek waarin iemand zich veilig en geborgen hoort te voelen en dat gevoel zijn zij kwijtgeraakt. Dat reken ik verdachte zwaar aan”, aldus de officier van justitie.

Opzettelijk aangestoken

De 32-jarige verdachte en de bewoonster van de uitgebrande woning hadden tot kort voor de brand een relatie. Volgens de vrouw zou de verdachte hebben gedreigd haar huis ‘in de hens te steken’. Ook zou hij hebben gedreigd haar en haar zoon iets aan te doen. Op de avond van de brand stuurde hij volgens de vrouw berichtjes waarin de brand van haar woning ophanden was.

De man moest weten dat in ieder geval de zoon van de vrouw in de woning aanwezig was, vindt de officier van justitie. De scooter van de zoon stond in de tuin en vanuit de tuin was het licht in zijn slaapkamer zichtbaar. De verdachte bekende de scooter die in de tuin stond in brand te hebben gestoken. De officier van justitie:

“De verdachte heeft een levensgevaarlijke situatie doen ontstaan. Dat deze situatie de bewoonster, haar zoon en haar buren niet fataal is geworden, is een omstandigheid die niet aan verdachte is te danken.”

De man zou na de brandstichting zijn vertrokken in de auto van zijn ex-vriendin die hij een dag voor de brand had gestolen. Hij werd door de politie enkele uren na de brand aangehouden in een woning in Medemblik.

TBS met dwangverpleging

Nog maar kort voor de brand is de verdachte door de rechtbank veroordeeld voor een poging doodslag op de bewoonster van de uitgebrande woning en bedreiging van haar en haar kinderen, hij is tegen dit vonnis in beroep gegaan. De man is in het verleden voor meerdere feiten veroordeeld, onder meer voor huiselijk geweld, vernieling, diefstal en afpersing.

De verdachte is onderzocht door een psychiater en psycholoog. Zij concluderen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en vinden het risico op herhaling van ‘toekomstig geweld’ groot. Anders dan de deskundigen adviseren, vindt het OM TBS met voorwaarden een onvoldoende veilig kader voor een succesvolle behandeling van de verdachte en de bescherming van de veiligheid van de maatschappij.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.