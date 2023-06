Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Despues di evaluacion di US State Department pa loke ta trata traficacion di hende,

ARUBA TA WORDO UPGRADED PA TIER 2

Aruba ta wordo considera como un ‘best practice’ pa e region y pa islanan SIDS

ORANJESTAD — Diabierna 16 di juni mainta, durante conferencia di prensa di Gobieno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister di Husticia Rocco Tjon y Directora di Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel (CMMA), señora Jeannette Richardson Baars, a anuncia cu US State Department a ‘upgrade’ Aruba pa Tier 2. E topico di “Mensenhandel en Mensensmokkelen” a wordo trata durante e conferencia di prensa y a duna splicacion amplio riba e esfuersonan haci y e proceso pa wordo evalua y yega bek na Tier 2.

Prome Minister a remarca cu lamentablemente na Aruba tambe e problema aki ta existi. Sinembargo awe nos tur mester ta satisfecho y agradecido cu e “upgrading” di Aruba, hincando nos den un miho ranking pa loke ta trata e maneho riba e problematica di traficacion di hende. Aruba tabata tres aña riba e “watchlist”, na unda a traha hopi duro pa por a move bek den tier 2.

Aruba ta hopi cerca di Venezuela y pa e simpel hecho cu tin e crisis migratorio, Aruba su cercania ta keda un punto di interes pa Merca. Awor nan a revisa tur nos sistemanan y procesonan y bin na e conclusion cu Aruba a haci su mehoracionnan considerabel. “Mi ta gradici tur cu a haci esaki posibel y un danki pa e trabou grandi. Cu esaki nos ta compronde cu Aruba por wordo considera como un ‘best practice’ pa e region y pa islanan SIDS, Aruba ta un di e poco islanan den Caribe cu ta den Tier 2 y cu nos a wordo pidi pa yuda otro islanan tambe cu e experiencia cu nos tin”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a indica cu ta importante pa Aruba mantene e ranking aki pasobra si no mantene e ranking y bay den Tier 3, esaki lo tin dañonan gigantesco pa Aruba. Dañonan pa e imagen di Aruba, economico y pa turismo especialmente pasobra State Department lo pone un aviso riba nan website pa turistanan ta mas alerta ora di bin Aruba si nan realisa cu Aruba no ta pone atencion na traficacion di hende. “Pues e ta importante pa Aruba, pa nos mantene y/of mehora e ranking aki. Nos ta den recuperacion, turismo ta nos pilar economico y p’esey ta imporatnte pa tur hende duna di nan banda pasobra combati traficacion di hende no ta solamente den man di CMMA of di Gobierno di Aruba, sino den man di tur ciudadano di nos pais”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.