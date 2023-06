CBCS ta mantené ‘beleningsrente’ na e mesun nivel

Teniendo kuenta ku e señalnan riba merkado finansiero internashonal

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a tuma e

desishon di no sigui hasi su maneho monetario mas stringente na e momento akí, sino di

mantené e tasa di interes ofisial (‘beleningsrente’) 1

na su nivel aktual. E paso akí ta konsistente

ku e desishon resien di Federal Open Market Committee di Reserva Federal estadounidense

pa no ahustá nan tasa federal. Maske tantu e reserva ofisial bruto komo e kobertura di

importashon di union monetario a oumentá den e promé seis lunanan di e aña akí, ta premirá

ku nan lo baha den sobrá di 2023, aunke ménos fuerte ku den 2022. Teniendo esaki na kuenta,

Monetary Policy Committee (MPC)2 di CBCS lo sigui vigilá djaserka e desaroyonan ekonómiko

i monetario den e union monetario i lo ahustá e maneho akí si ta nesesario.

Segun e proyekshonnan mas resien, e défisit riba kuenta koriente di balansa di pago di e union

monetario lo baha di 14,8% di PIB na 2022 te 12,7% di PIB na 2023. Na mart, e défisit proyektá pa

2023 tabata muchu mas haltu: 19,7% di PIB. ‘A baha e pronóstiko debí ku e sifra proyektá pa

eksportashon neto di produkto i servisio a subi na un ritmo mas haltu ku loke a antisipá, miéntras

ku e nivel di PIB nominal di e union monetario pa 2023 a resultá mas haltu ku e proyekshon inisial’,

segun Direktor Ehekutivo di CBCS, dr. José Jardim. ‘Lo tin un oumento den eksportashon neto di

produkto i servisio, impulsá pa un subida den eksportashon, kombiná ku un bahada den

importashon. E subida den eksportashon ta basá prinsipalmente riba un oumento den entrada di

divisa di aktividat turístiko na ámbos pais di e union monetario’, Jardim a indiká. ‘Pa loke ta

importashon, ta proyektá un kaida debí na un bahada den importashon di merkansia. E bahada akí

ta reflehá prinsipalmente un redukshon den gastu di divisa relashoná ku produktonan petrolero,

debí na un kaida den preis promedio di petroli riba merkado internashonal. Na mes momento, lo

tin un oumento den importashon di merkansia den sektor di komèrsio por mayor i detal,

reflehando un oumento den gastu di turista i un oumento den demanda doméstiko na ámbos pais

di e union monetario’, el a sigui bisa.

Te ku fin di mei 2023, reserva ofisial bruto a oumentá ku NAf. 242.2 mion, kompará ku fin di 2022.

Oumento di e reserva ta un refleho, entre otro, di e fondonan risibí di Sint Maarten Recovery,

1 ‘Tasa di interes ofisial’ òf ‘beleningsrente’ ta e tasa ku CBCS ta ofresé e bankonan komersial pa fiansa den kaso ku nan tin

falta di likides. 2 Monetary Policy Committee ta deliberá un òf mas biaha pa kuartal riba e desaroyonan ekonómiko i monetario, i riba e

direkshon di maneho monetario. Monetary Policy Committee ta tuma desishon riba direkshon di maneho monetario i uso

di e instrumentonan di maneho monetario, pa despues Hunta di Maneho di CBCS ratifiká esakinan.

Reconstruction and Resilience Trust Fund na World Bank. Sin embargo, segun proyekshon, e

proyektonan di konstrukshon lo aselerá den e di dos mitar di aña i esei lo trese kuné mas

importashon di merkansia, i pues tambe un salida di reserva. Pa e motibu ei, ta proyektá un bahada

den reserva ofisial bruto na 2023, ya ku e finansiamentu eksterno i transferensianan di kapital

proyektá lo no ta sufisiente pa kubri e défisit riba kuenta koriente di balansa di pago.

Segun e kálkulonan di mas resien, kobertura di importashon a oumentá di 4,7 luna na fin di 2022

te 5,1 luna na fin di mei 2023. Sin embargo, ta premirá ku den e di dos mitar di aña e lo baha i yega

4,5 luna pa fin di aña. No opstante, ainda esei ta kómodamente mas haltu ku e norma di tres luna.

Pa loke ta likides di e bankonan komersial, te ku mei esaki a subi un poko, despues di a baha kasi

na mitar den 2022.

Te na sierto grado, e oumentonan agresivo di interes di parti di Reserva Federal a duna resultado,

ya ku inflashon na Estádos Unídos a moderá un poko den 2022. Apesar ku inflashon a sigui baha

den 2023, pero ainda e ta haltu. Ta spera ku e bahada di inflashon lo kontinuá mundialmente den

transkurso di 2023, entre otro debí na e maneho monetario stringente di e bankonan sentral i e

bahada di preis di kuminda i energia, kombiná ku un nivel di preis moderá di kombustibel i merkado

laboral fuerte i saludabel. Te asina leu den 2023, konsiderando e bahada di inflashon premirá, Fed

a bin ta oumentá su tasa di interes na un ritmo mas abou. Na e momento akí, e siguiente

desishonnan di Fed lo dependé di e manera ku inflashon, empleo i strès bankario lo desaroyá na

Estádos Unídos. ‘Debí na e tasa di kambio fiho entre florin di Antia Hulandes i dòler

estadounidense, oumento di e tasa federal tin un efekto inmediato riba e tasanan di merkado

monetario internashonal i tambe riba tasa di interes di e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten’,

dr. Jardim a splika.

‘Konforme e desishon di 14 di yüni 2023 pa tene tasa federal na e mesun nivel, CBCS a disidí di

mantené su ‘beleningsrente’ na 5,50%. Por lo demas, CBCS lo sigui konsentrá riba alargá e plaso

promedio di e sertifikadonan di depósito (na ingles, CD) ku ta den sirkulashon, ofresiendo plaso

mas largu (di 12, 26 i 52 siman) na e emishonnan di CD ku ta tuma lugá kada dos siman’, asina dr.

Jardim a indiká. Despues ku a introdusí e kambionan den maneho di CD na sèptèmber 2022,

tabatin un oumento den e proporshon di sertifikado ku plaso mas largu i esaki a yuda hisa e plaso

promedio di e sertifikadonan den sirkulashon. ‘Esei ta nifiká ku likides di e bankonan lo keda mas

tantu tempu riba merkado doméstiko, loke lo yuda mantené un posishon sólido di divisa’, Jardim

a konkluí.

Willemstad, 16 di yüni 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Like this: Like Loading...