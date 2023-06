TA OUTOMATISÁ BIBLIOTEKA PÚBLIKO BONEIRU KU UN SISTEMA ONLINE NOBO PA FIA BUKI I E TA SERÁ PA ALGUN DIA

Kralendijk – Komo parti di outomatisashon di Biblioteka Públiko Boneiru, na e momentu akí nan ta instalá un sistema nobo pa fia buki. Ku esaki for di 26 di yüni 2023 ofisialmente ta remplasá e sistema bieu di ‘Koha’ ku e sistema nobo di ‘Wise’. Wise tin hopi bentaha. Por ehèmpel por tira bista riba e kolekshon di buki via un wepsait nobo i miembronan di biblioteka por reservá i prolongá buki for di kas. Ta añadí tambe hopi buki pa grandi i chikí na e kolekshon. Pa motibu di e trabounan akí biblioteka lo ta será dia 24 di yüni. E outomatisashon ta forma parti di e desaroyo ku biblioteka ta pasando aden.

Durante henter luna di yüni empleadonan di Biblioteka Públiko Boneiru ta traha huntu ku un tim for di Hulanda di e Online Computer Library Center (OLCL) pa instalashon i uso di e sistema nobo di Wise. Durante e periodo akí ta kapasitá empleadonan di biblioteka den uso di e sistema nobo, ta instalá e software nobo i ta hinka henter e kolekshon di buki manualmente den e sistema.

Den un tempu kòrtiku lo hasi hopi trabou i pa e motibu akí biblioteka lo ta será tambe entre djamars 20 di yüni 08.00 or i djaluna 26 di yüni 13.00 or.

For di djaluna 26 di yüni 2023 pa 13.00 or ta hasi uso solamente di e sistema nobo di Wise. E ora ei miembronan di biblioteka por pasa un ratu pa tuma un tarheta nobo di biblioteka i tira un bista den biblioteka.

Bo tambe ke bira miembro di biblioteka? Esei ta posibel! Te ku 18 aña miembresia di biblioteka ta grátis. Pa adulto un miembresia ta kosta $6,- pa aña. Pasa libremente na biblioteka na Kaya Gramèl s/n òf yama 715 – 5344 pa mas informashon.



OPENBARE BIBLIOTHEEK BONAIRE WORDT GEAUTOMATISEERD MET NIEUW ONLINE SYSTEEM VOOR UITLENEN VAN BOEKEN EN IS ENKELE DAGEN DICHT.

Kralendijk – Als onderdeel van de automatisering van de Openbare Bibliotheek Bonaire wordt op dit moment een nieuw systeem geïnstalleerd voor het uitlenen van boeken. Het oude Koha systeem wordt daarmee vanaf 26 juni 2023 officieel vervangen met het nieuwe Wise systeem. Wise kent veel voordelen, zo kan de boekencollectie bijvoorbeeld via een nieuwe website worden bekeken en kunnen leden van de bibliotheek vanuit huis boeken reserveren en verlengen. Ook worden veel nieuwe boeken voor jong en oud aan de collectie toegevoegd. Door deze werkzaamheden zal de bibliotheek gesloten zijn op 24 juni. De automatisering maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de bibliotheek.

De hele maand juni werken medewerkers van de Openbare Bibliotheek Bonaire samen met een team uit Nederland van het Online Computer Library Center (OCLC) voor het installeren en gebruiken van het nieuwe Wise systeem. Tijdens deze periode worden medewerkers van de bibliotheek geschoold in het gebruik van het nieuwe systeem, wordt de nieuwe software geïnstalleerd en wordt de hele boekencollectie handmatig ingevoerd.

Er zal veel werk worden verricht in een kort tijdsbestek en daarom zal de bibliotheek ook tussen dinsdag 20 juni 08.00u. en maandag 26 juni 13.00u. gesloten zijn.

Vanaf maandag 26 juni 2023 om 13:00 u. wordt alleen nog gebruik gemaakt van het nieuwe Wise systeem. Leden van de bibliotheek kunnen dan ook langskomen om een nieuwe bibliotheekpas te halen en een kijkje te nemen in de bibliotheek.

Wil je ook lid worden van de bibliotheek? Dat is mogelijk! Tot 18 jaar is lidmaatschap bij de bibliotheek gratis. Voor volwassenen kost een lidmaatschap $6,- per jaar. Kom gerust langs bij de bibliotheek aan de Kaya Gramèl z/n of bel naar 715-5344 voor meer informatie.