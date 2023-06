Prome Minister Evelyn Wever-Croes

ENSEÑANSA PA EMPLEO (EPE) CU MAS OPORTUNIDAD PA COMUNIDAD

Pronto lo habri oficialmente e facilidadnan nobo pa brinda mas posibilidad pa e mercado laboral

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister di Labor Glenbert Croes y miembronan di Parlamento Alvin Molina y Ricky Hoek a bishita Enseñansa Pa Empleo (EPE) pa un recorido di e facilidadnan nobo. E proyecto aki no ta cla ainda, pero por mira caba e joya di proyecto, na unda tin varios localidad, cu lo ofrece oportunidad na un cantidad grandi di alumno pa sigui diferente curso.

Prome Minister a indica cu tin dos klas basta particular. Un di e localidadnan ta ofrece curso di bartender, y por a mira e muchanan di muchila creativo cu ta bishitando EPE na mesun momento, trahando “mocktails” cu ta un cocktail sin alcohol. E ta bunita pa wak e muchanan special aki cu talbes no tin e capacidad pa siña otro cos, por mustra nan habilidad di por traha den area di bartending. Esaki sigur ta di aplaudi, ya cu EPE no tey pa sirbi esnan cu kier un mihor trabou so, sino ta sirbi comunidad den su totalidad. E otro localidad ta pa esnan interesa den e area di casino, na unda tin diferente mesanan disponibel pa e alumnonan por practica e ofishi di “casino dealer” di biaha.

E proyecto aki sigur ta uno di gran beneficio pa comunidad, specialmente den e momentonan aki cu Aruba ta den pleno recuperacion. Tin hopi necesidad y demanda pa trahado, y aki sigur ta ofrece diferente curso necesario pa yuda esnan cu ta interesa pa avansa den nan trabou actual of esnan cu kier cuminsa den un area di trabou nobo.

“Mi ta gradici Minister Glenbert Croes pa su vision y determinacion pa “upgrade” e facilidadnan di EPE. Tambe, un pabien na tur esnan cu ta traha na EPE y cu a haci e proyecto aki posibel. Nos lo keda warda ansiosamente pa ora e facilidadnan aki habri oficialmente” Prome Minister a expresa.