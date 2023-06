Minister Javier Silvania

E kontratashon pa ambulansnan nobo ta wòrdu hasí di nobo

Minister di GMN a enkargá gerensia di Fundashon Kuido Ambulance Kòrsou (FKAK) pa ehekutá e kontratashon pa kompra di ambulansnan nobo di nobo.

Den e reunion mensual entre e minister i gerensia di FKAK di djabierne 16 di yüni último, den kua e sindikatonan ABVO i CBV tambe a partisipá, a presentá un konsepto di e plan pa implementashon di proposishonnan di mehorashon pa e fundashon. E proposishonnan pa mehorashon ta derivá for di un ouditoria operashonal i un investigashon di satisfakshon di empleadonan ku SOAB a hasi na komienso di 2022. Aparte di implementashon di e proposishonnan di mehorashon, tambe mester kumpra ambulansnan nobo.

Gerensha di FKAK ya a pidi diferente oferta serka diferente proveedor pa e kompra di ambulansnan. Sin embargo, e petishon di oferta no a tuma lugá na un forma transparente predefiní. Esaki a kousa un kantidat di pregunta serka algun interesado. Pa hasi e proseso di kontratashon transparente i di un forma ku por kontrolá adekuadamente, minister a laga hasi e kontratashon di nobo, di akuerdo ku e prosedimentunan di kontratashon di gobièrnu vigente. Di akuerdo ku e prosedimentu aki, ta traha segun un prosedura predefiní, ku ta inkluí un término di referensia i kriterio di selekshon pa e ambulansnan ku mester wòrdu kumprá.

A presupuestá un montante di NAf 1.35 mion pa e kompra di e ambulansnan nobo. Pa e suma aki ta spera di por kumpra 2 pa 3 ambulans nobo kompletamente ekipá ku ekipo médiko. E suma aki no ta wòrdu entregá na FKAK sin mas, pasobra e ta reservá pa e kompra di ambulansnan nobo i por wòrdu usá solamente pa paga e pedido di ambulansnan nobo segun e prosedimentunan di kontratashon i otorgamentu.

Banda di kompra di e ambulansnan nobo, ta evaluá si e ambulansnan ku ta den uzo aktualmente i e ambulansnan ku ta dañá por wòrdu drechá i aktualisá. Ademas, FKAK tin e intenshon di firma un akuerdo di koperashon ku Krus Kòrá pa e posibilidat di usa kapasidat di ambulans adishonal den situashonnan kaminda FKAK no tin kapasidat sufisiente pa motibu di sirkunstansianan imprevisto.

E plan final di implementashon pa e proposishonnan di mehorashon di FKAK, inkluyendo e kontratashon nobo pa kompra di ambulansnan nobo, lo wòrdu presentá na minister pa mas tardá aki un luna.

Ku implementashon di e proposishonnan di mehorashon i un kontratashon transparente i e kompra di ambulansnan nobo, minister ke kontribuí na ampliashon i garantia di sufisiente kapasidat di ambulans na Kòrsou.