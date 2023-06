Vakantie Grandi ta den porta

Proteha bo mes y bo famia na momento di bay di biahe

ORANJESTAD, Aruba –20 juni 2023: Dentro di poco nos ta drenta temporada di vakantie grandi y hopi hende lo bay di biahe. Sea pa un vakantie recreativo, exotico, medico of pa studia. Na momento di bay den exterior ta importante pa busca informacion riba e factornan di riesgo cu por afecta bo salud of di bo famia na e pais cu bo ta bay bishita manera aspecto di clima, haltura, higiena, calidad di awa y riesgonan manera entre otro malesanan transmiti pa sangura, malesanan gastrointestinal of malesanan respiratorio infeccioso. Ta importante pa bo ta informa trempan pa bo por tuma e medidanan di prevencion nesesario.

Biaheronan hopi biaha ta confronta problema di salud den esterior despues di come alimento contamina. Esaki por conduci na sacamento, diarea, dolor di stoma, keintura, deshidratacion y asta wordo interna. Pa evita un situacion asina Departamento di Salud Publico ta conseha pa na momento di come den exterior.

Sea critico unda bo ta come, no como zomar for di ciosco riba caya

Come cuminda cu ta recien cushina y no cu a para pa basta rato.

No come carni tampoco berdura curu, esakinan mester ta bon cushina

Laba man bon prome cu come cu awa y habon of cu producto cu ta contene alcohol.

Bebe awa di boter.

Laba fruta cu awa di boter of come preferibel frutanan cu bo mes mester casca.

Otro peliger pa e biahero ta insectonan cu ta transmiti malesa. Tin diferente insecto cu ta carga virus of bacteria cu por haci hende malo. Pa evita di keda infecta cu malesa manera Dengue, Chikungunya, Zika, Malaria of otro. DVG ta conseha pa bisti carson largo, blusa of camisa manga largo, hunta repelente contra insecto, y tene cuidou pa no wordo mordi pa animalnan salvahe.

Si bo ta sufri di un malesa cronico consulta cu bo dokter prome cu bo biaha y si bo ta uza remedi bay cu extra. Ta importante pa averigua tempran si e pais cu bo ta bay bishita ta exigi pa bo tin cierto vacuna manera e.o Malaria, Yellow Fever, COVID of otro. Si esaki ta e caso mester tuma contacto cu seccion di Malesanan Infeccioso na 5224200 pa un cita. Pa siguridad di bo mes y bo famia no lubida di cera un seguro di biahe. Vakantie semper ta dushi y pa mantene asina nos mester tuma medidanan di precausion.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw