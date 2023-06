Verdachten aangehouden in langlopend politieonderzoek

Het ging om woningen aan de Prins Bernhardweg en de Graaf Lodewijklaan in Lochem en de Dr. Kuyperstraat in Zutphen. Leden van de Ondersteuningsgroep (OG) vielen de panden in alle vroegte binnen. Drie verdachten zijn ter plekke aangehouden, een vierde werd in Arnhem aangehouden. Het gaat om een twee mannen van 34 uit Lochem, een vrouw van 33 uit Lochem en een man van 32 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er zal verder onderzoek plaatsvinden naar hun rol in de handel. Daarnaast worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.

De recherche van basisteam IJsselstreek is een half jaar bezig met het onderzoek naar deze verdachten. De aanleiding voor het onderzoek waren signalen over een drugsdealer die actief zou zijn in Lochem en Zutphen. De politie merkte aan geruchten onder bewoners dat zij zich zorgen maakten over hun veiligheid en hun leefomgeving. Het is voor veel mensen vaak wel een drempel om informatie door te geven aan de politie. Een schoolvoorbeeld van de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit. In de afgelopen weken werd de informatie en het onderzoek concreter en kon de politie deze aanhoudingen verrichten.

Tip altijd: desnoods anoniem

De politie hoopt met dit onderzoek te laten zien dat het loont om informatie tóch door te geven. Denk dan aan verdachte situaties of vermoedens van handel in drugs: “Het is belangrijk dat die informatie bij ons binnenkomt want daar kunnen wij weer mee verder”, zegt Judith ter Horst-Schutte, teamchef van team IJsselstreek. “Misschien zie je niet direct resultaat na het delen van je tip, maar uiteindelijk kan het leiden tot een onderzoek als vandaag. Dit soort onderzoeken blijven we uitvoeren want we vinden het belangrijk dat mensen zich thuis veilig kunnen voelen. Zonder overlast te ervaren van dealen of ander vervelend gedrag”.

Via 0900-8844 is de politie 24/7 bereikbaar. Bij verdachte situaties waar de politie snel bij moet zijn, is het zelfs beter om 112 te bellen. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Informatie over uzelf komt dan niet binnen bij Meld Misdaad Anoniem en de politie.