Kòntròl en konekshon ku ladronisia di skuter

Recentelijk heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) verschillende aangiftes gekregen in verband met gestolen scooters. Naar aanleiding hiervan hebben patrouilles op maandag 5 juni 2023 verschillende scooters gecontroleerd en een aanhouding verricht wegens indicatie van heling en overtreding van de Wet Identificatieplicht BES. Het betreft een 17-jarige bestuurder met initialen L.J.P.G. reed op een scooter die vermoedelijk gestolen was. Hij is bovendien bekeurd voor het rijden zonder geldig rijbewijs en zonder verzekering. In de komende periode zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.