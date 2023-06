Nog eens twee aanhoudingen brandstichting leegstaand pand Winschoten

Drie minderjarige verdachten

Tijdens de bluswerkzaamheden ontstaan al snel vermoedens dat de brand is aangestoken, ook omdat het leegstaande gebouw al enige tijd afgesloten is van gas en elektra. De politie start dan ook direct een onderzoek. Al snel is een minderjarige jongen uit Winschoten aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van de brand. Dinsdagochtend 20 juni zijn ook een minderjarige jongen uit de gemeente Oldambt en een minderjarige jongen uit de gemeente Westerwolde aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid.

Mogelijk meer betrokkenen: wie weet meer?

Mogelijk zijn er meer personen betrokken en daarom zijn we op zoek naar getuigen en beelden van het incident. Was u maandagmiddag rond 13:00 uur in de omgeving van het pand de Stikkerlaan in Winschoten en heeft u iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk filmpjes of foto’s gemaakt vlak voor en direct na het ontstaan van de brand rond 13:15 uur? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Laat het ons weten. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

