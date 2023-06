20 en 18 jaar cel geëist tegen verdachten voor poging tot moord en brandstichtingen

Was de 40-jarige verdachte dusdanig verstrikt in het web van zijn eigen leugens, dat hij de dood van zijn echtgenote als een uitweg uit zijn problemen zag? Gaf hij daarom de 29-jarige man opdracht haar te vermoorden? Onder andere die vraag stond centraal in de Arnhemse rechtszaal vandaag. Het bleef bij een poging tot moord, op die 11e april 2022 op een recreatiepark in Kerkdriel, al sprak een ambulanceverpleegkundige van een slachtpartij. Voor iedereen in de rechtszaal was het duidelijk dat het een medisch wonder is dat de vrouw het nog kan navertellen, al raakte zij door steekwonden gedeeltelijk verlamd. Zij kan hierdoor op dit moment niet voor haar kinderen zorgen.

Beide verdachten stonden vandaag terecht. De 40-jarige opdrachtgever die de strafbare feiten uitlokte, hoorde 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen, de 29-jarige uitvoerder 18 jaar. “Het onmetelijke leed dat het slachtoffer is aangedaan zit in het fysieke en mentale letsel, maar ook in de blijvende, grote littekens die zij iedere dag in de spiegel ziet. Daarnaast moet het voor een moeder ontzettend zwaar zijn om haar kinderen niet bij zich te hebben”, zo redeneerde de officier van justitie.

De opdracht tot moord die de 40-jarige de 29-jarige volgens het OM gaf, was niet alles in deze zaak. De poging tot moord werd voorafgegaan door een lange reeks brandstichtingen in en om Geldermalsen. Ook daarbij was de 40-jarige degene die de daad uitlokte en de 29-jarige degene die de branden stichtte. Auto’s en bedrijfspanden werden in brand gezet, zodat het leek alsof een pyromaan bezig was. Op die manier, zo redeneerde de 40-jarige volgens het OM, zou het niet opvallen als zijn eigen bedrijf in vlammen opging en zou hij meer dan een miljoen euro aan verzekeringsgeld kunnen opstrijken. De brandstichtingen vonden allemaal plaats in het midden van de nacht, als mensen diep lagen te slapen. Dit soort feiten zorgt altijd voor maatschappelijke onrust. Echter, zelfs vanuit zijn cel schroomde de verdachte niet om opnieuw opdracht te geven voor een brandstichting, met een levensgevaarlijke situatie tot gevolg. De 40-jarige verdachte bekende bovendien fraude te hebben gepleegd in een schadevergoedingsprocedure tegen de Staat der Nederlanden. Hij beoogde de staat voor een bedrag van 170.000 euro te benadelen.

De 40-jarige verdachte leidde een dubbelleven. Hij was op het moment van de aanval op zijn echtgenote, net zes weken met haar getrouwd. Hij had in maart 2022 een huis van € 1.250.000 euro met haar gekocht, terwijl hij gelijktijdig een huis had gekocht met zijn ex-vrouw.

“Het recht op leven is het zwaarstwegende grondrecht dat ieder mens heeft. De manier waarop en de reden waarom de twee verdachten een eind hebben willen maken aan het leven van het slachtoffer is met geen pen te beschrijven. Was het bij de 29-jarige pure geldlust, bij de andere verdachte leek het de ontsnapping uit een eigen gesponnen web van leugens, waarin hij financieel verstrikt was geraakt. Beiden hebben zich geen moment bekommerd om de gevolgen voor anderen”, aldus de officier.

Het OM eist lange onvoorwaardelijke celstraffen die recht doen aan de ernst van de feiten en bovendien de maatschappij lange tijd beschermen tegen het handelen van deze verdachten.