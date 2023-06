Dr Germaine Rekwest heeft vandaag, namens de Minister van Financiën, mr drs Javier Silvania, het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting met San Marino geparafeerd.

In de afgelopen maanden is door Curaçao met San Marino onderhandeld over de bepalingen die in lijn dienen te zijn met de internationale standaarden. Daarnaast is een uitbreidingsbepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat dit verdrag uitgebreid kan worden naar andere delen van het Koninkrijk (Aruba, Sint Maarten en Nederland). Het belastingverdrag was in 2017 reeds geparafeerd, maar is stil komen te liggen nadat vragen door Buitenlandse Zaken (Nederland) niet door Curaçao zijn beantwoord. Inmiddels zijn alle openstaande vragen beantwoord. Het geparafeerde verdrag wordt in samenwerking met Buitenlandse Zaken gereed gemaakt met een toelichtende tekst zodat het door de Minister van Buitenlandse Zaken kan worden ondertekend. Hierna start het ratificatieproces.

Curaçao en San Marino beschikken over complementaire financiële infrastructuur, waarbij met name de Zuid Europese financiële markt gebruik maakt van financieringsmogelijkheden die San Marino als financieel centrum biedt. Het kennen van deze markt en het aantrekken, gebruik makend van de hubfunctie van Curaçao in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio, van investeerders liggen naadloos in elkaars verlengde.

Curaçao en San Marino hebben zich aan de BEPS Minimum Standaarden gecommitteerd en zijn vastberaden om in dit kader de financieel-economische banden verder aan te trekken.