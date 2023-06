Minister Javier Silvania

Op 20 juni 2023 heeft Germaine Rekwest, adviseur van de Minister van Financiën, een technische briefing voor de Centrale Commissie van de Staten verzorgd over het belang van een belastingverdragennetwerk voor Curaçao. De technische briefing vond op verzoek van de Staten plaats. Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag met Malta werd namelijk duidelijk dat behoefte was aan meer uitleg over het belang van belastingverdragen voor Curaçao.

Germaine Rekwest benadrukte in haar presentatie van afgelopen dinsdag dat belastingverdragen niet alleen gesloten worden om dubbele belastingheffing te voorkomen, maar ook om de stabiliteit en legitimiteit van het internationale systeem van Curaçao te bevorderen. Belastingverdragen kunnen buitenlandse investeringen stimuleren doordat daarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen twee landen. Buitenlandse investeerders hebben op die wijze zekerheid over waar en hoe hun inkomsten fiscaal zullen worden belast. Curaçao heeft sinds april 2023 een Fiscaal Verdragsbeleid dat gepubliceerd is en aan potentiële verdragslanden vooraf duidelijkheid verschaft over de belangrijkste politiek-beleidsmatige lijnen van de Curaçaose inzet bij het onderhandelen van belastingverdragen.

In het verleden heeft Curaçao met verschillende landen onderhandelingen gevoerd, zoals met Cuba, Jamaica, San Marino en Qatar. Maar de geparafeerde belastingverdragen hebben niet geleid tot verdragen die ook daadwerkelijk in werking treden. Tijdens de technische briefing is duidelijk geworden dat Buitenlandse Zaken (in Den Haag) vragen over de geparafeerde verdragen aan Curaçao stellen, maar dat deze vragen onbeantwoord bleven. Met het prioriteren van belastingverdragen door de Minister van Financiën, waait sinds enkele maanden een nieuwe wind in Curaçao. Niet alleen zijn de openstaande vragen over de verdragen ‘in voorbereiding’ inmiddels door Curaçao beantwoord, maar worden ook nieuwe belastingverdragsonderhandelingen geïnitieerd. De Minister van Financiën heeft in dit kader in april van dit jaar in Washington oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële partnerlanden. Bij de keuze voor een partnerland kijkt Curaçao vooral naar de landen die recentelijk een belastingverdrag met Nederland hebben afgesloten en die daarin een uitbreidingsbepaling voor Curaçao hebben opgenomen. Dat zijn Colombia, Cyprus, Chili en Liechtenstein. Daarnaast kijk Curaçao naar landen waarmee Curaçao economische betrekkingen heeft, zoals Cuba, Jamaica en Puerto Rico. Ook landen die lid zijn van CARICOM staan op de prioriteitenlijst van Curaçao om verdragsonderhandelingen mee te starten.

Tijdens de briefing is ingegaan op de belastingverdragen die in de pijplijn zitten, zoals San Marino, Qatar, Andorra en Suriname, maar ook op het feit dat Curaçao eerst van de zwarte lijst van Brazilië verwijderd moet worden alvorens onderhandelingsgesprekken met Brazilië gevoerd kunnen worden. Hiertoe dient Curaçao proactief op te treden en zal Curaçao bij Brazilië kenbaar maken dat Curaçao aan alle internationale fiscale standaarden voldoet.

Het parlement gaf te kennen graag betrokken te willen blijven bij het proces en regelmatig geïnformeerd te willen worden over de voortgang van de opbouw van een belastingverdragennetwerk voor Curaçao.