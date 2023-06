Getuigenoproep steekincident Huigenbos

Het incident heeft plaatsgevonden in het Huigenbos, waarna de verdachte(n) waarschijnlijk te voet naar de Huntumdreef zijn gerend. Een auto, die mogelijk door de verdachten is gebruikt, is door de politie in beslag genomen ten behoeve van het (sporen)onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Het bijbehorende zaaksnummer is: 2023139060.