Update: Mannen stelen sieraden van vrouw in haar slaap

Twee mannen sluipen om 03.00 uur in de nacht van woensdag 31 mei op donderdag 1 juni een woning binnen aan De Sont. De 94-jarige bewoonster wordt wakker als de daders op haar slaapkamer zijn en daardoor vertrekken de mannen uit de woning.

De vrouw slaapt en heeft niet door dat twee mannen met bivakmutsen haar woning binnensluipen en haar slaapkamer binnenkomen. De daders kennen geen enkele grens en proberen de sieraden die zij draagt af te doen. Ze wordt hier wakker van en spreekt de mannen aan. Het duo vlucht direct het huis uit. Helaas hebben ze de sieraden wel meegenomen.

Getuigen gezocht

De politie startte een onderzoek naar deze laffe inbraak. Heeft u 1 juni `s nachts iets gezien of gehoord in de buurt van De Sont, beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben of heeft u andere informatie over deze inbraak? Neem dan contact met ons op.

Dat kan op de volgende manieren:

• Digitaal via onderstaand tipformulier

• Telefonisch via 0900 8844

• Anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-700