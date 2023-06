Politie zoekt overvallers casino

De drie overvallers stapten dinsdagavond 20 juni iets voor middennacht het casino binnen en bedreigden de medewerker met een vuurwapen. Nadat ze buit hadden gemaakt vertrokken ze in een witte auto met een zwart dak. De drie mannen droegen allen zwarte kleding. De politie heeft, nadat de overval gemeld was, gezocht naar de daders. Zij zijn niet meer aangetroffen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek. Niemand raakte gewond bij de overval. De bedreigde medewerker heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Hieronder zijn twee foto’s te vinden van de auto waarin de overvallers vertrokken. Het is goed mogelijk dat de eigenaar van de auto geen betrokkenheid heeft bij de overval. De auto kan rond de tijd van het incident gezien zijn in Beverwijk. Herkent u de auto of heeft u andere informatie die kan helpen bij het opsporen van de verdachten? Neem dan contact op via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.

2023130611