KOMUNIKADO DI PRENSA 610/2023

17 desèmber 2023

Kuater motorsaikel kitá den Saliña

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Saliña ta un di e áreanan ku ta keda ku atenshon èkstra pa polis, debí na tantu

aglomerashon di hende pero tambe e ponementu di ‘fever’ ku práktikamente tur fin di

siman ta tuma lugá.

No opstante tantu atvertensia ku polis ta duna, tòg e aktividatnan ilegal aki ta sigui tuma

lugá.

Manera ya polis a alertá, ku lo no tolerá ni sukumbí pa esnan ku di tur manera ta skohe pa

violá lei, kibra ku òrdu públiko i stroba libertat i/o kita trankilidat di nan ko-siudadanonan.

Den anochi di djasabra 16 di desèmber i mardugá di djadumingu 17 di desèmber 2023, polis

a kita tantu motorsaikel ku tabata pone ‘fever’ pero tambe motorsaikelnan ku tabata pará

kantu di kaminda i riba sítionan públiko den Saliña, di kua sea nan no tabatin dokumentu òf

esakinan no tabata na òrdu.

Lo kontinuá ku e kontròlnan aki, tambe den kuadro di e akshon ‘Fin di aña sin zanzaña.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket