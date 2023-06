MINISTERIO KONSERNÍ HUSTISIA MANEHO NOBO PA BIAHA KU MENOR DI EDAT

WILLEMSTAD – Pa por protehá menornan di edat mas mihó, Ministerio di Hustisia ta introdusí un maneho nobo pa por biaha ku menornan di edat. Pa por fasilitá e proseso na Imigrashon i pa evitá ku un persona ta bandoná Kòrsou sin e outorisashon nesesario di mayor/tutor di un menor di edat, ta introdusí un formulario di outorisashon ku por download for di website di Gobièrnu di Kòrsou. Mayornan (òf esnan responsabel pa e menor di edat) mester yena esaki pa e menor di edat por biaha su so, ku un mayor so òf ku otro persona ku no ta su representante legal.

Entrante promé (1) di yüli 2023, tur menor di edat ku no ta biaha ku su representante(nan) legal mester demostrá ku e tin outorisashon di su representante(nan) legal, dor di mustra e formulario firmá dor di esnan outorisá. Huntu ku e formulario tin ku demostrá naturalmente ken ta e persona(nan) ku outoridat riba e yu ku a firma e formulario di outorisashon. Ken ta outorisá mester aparesé den e dokumento di Korte di Hustisia (ekstrakto di Registro di Outoridat, o sea Gezagregister) i e Akta di nasementu òf ekstrakto largu (lange uittreksel) di Kranshi.

Minister di Hustisia, sr. Shalten Hato, ta duna hopi balor na e proseso di kòntròl na Imigrashon pa garantisá ku tur kos ta bai sin problema. P’esei ta pone un periodo di grasia tambe pa e periodo entre 1 di yüli te ku 1 di ougùstùs 2023, pa hende ku ta biaha ku nan yu i no ta na altura di e maneho nobo ainda. Durante di e periodo akí lo komuniká i informá mas ekstenso tokante e maneho nobo i e kambionan.

Pa lesa i ‘download’ e lista di dokumentonan nesesario ora di biaha ku un menor di edat, klek riba e siguiente link: Lista di dokumento nesesario (PDF)

Klek riba un di e siguiente linknan pa ‘download’ e formulario di outorisashon den diferente idioma:

Vershon hulandes: https://gobiernu.co/reizenminderjarigeNL

Vershon ingles: https://gobiernu.co/reizenminderjarigeENG

Vershon spañó: https://gobiernu.co/reizenminderjarigeSPA