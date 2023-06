Circulaire Reizen met Minderjarigen

In bovengenoemde circulaire is bepaald dat een ouder in bepaalde gevallen een

uittreksel uit het gezagregister nodig heeft om te reizen met een minderjarige.

Dit uittreksel kan worden aangevraagd bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

De kosten betreffen NAf 50,= per uittreksel.

Het uittreksel kan digitaal worden aangevraagd via het tijdelijke e-mailadres

gezagregister@caribjustitia.org.

Bij uw digitale verzoek dient u een (scan/foto) van de volgende documenten te

voegen:

– een ‘lang’ uittreksel van het kind (verkrijgbaar bij de Kranshi), dat niet

ouder is dan 3 maanden.

– een geldig identiteitsbewijs van de ouder U krijgt binnen uiterlijk 5

werkdagen na indiening van het digitale verzoek telefonisch of per mail

bericht wanneer het uittreksel kan worden opgehaald. Bij het ophalen

dienen de kosten te worden voldaan en dient u de originele documenten

mee te nemen.

Het uittreksel kan ook bij de informatiebalie van Kas di Korte, adres Emancipatie

Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Curaçao te worden aangevraagd.

De informatiebalie van Kas di Korte is specifiek voor deze aanvragen vanaf 23 juni

2023 tot en met 14 juli 2023 non-stop geopend van 8:00-16:00 uur. Op zaterdag 24

juni 2023 en zaterdag 1 juli 2023 is de informatiebalie van Kas di Korte geopend van

8:00 -12:00 uur.

Bij het indienen van uw verzoek bij de informatiebalie dient u NAf 50,= per

uittreksel te voldoen en de volgende documenten mee te nemen:

– Een ’lang’ uittreksel van het kind (verkrijgbaar bij de Kranshi), dat niet ouder

is dan 3 maanden.

– Een geldig identiteitsbewijs van de ouder.

U krijgt binnen uiterlijk 5 werkdagen na indiening van uw verzoek telefonisch of per

mail bericht wanneer het uittreksel kan worden opgehaald.