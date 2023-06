Debat over spoedeisende hulpposten

21 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 juni van 11.00 tot 17.30 uur over verschillende problemen rond de spoedeisende hulpposten: de lange wachttijden, de opnamestops en de mogelijke sluiting van een aantal posten. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid komt hiervoor naar de Kamer. U kunt dit debat volgen via de livestream of de app Debat Direct.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt jaarlijks de zogeheten Gevoelige ziekenhuizenanalyse van het RIVM. Deze gaat onder andere over de spreiding en bereikbaarheid van de spoedeisende hulpposten (SEH’s) en acute verloskundige zorg van de Nederlandse ziekenhuizen. De berekening geeft weer welke ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling of met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45 minuten-norm. Met gevoelig wordt bedoeld dat sluiting van de SEH tot gevolg heeft dat meer mensen niet meer binnen de norm naar een SEH vervoerd kunnen worden, vergeleken met de situatie wanneer deze SEH open is.

Aantal locaties

Uit de analyse van 2023 blijkt dat er in totaal 83 ziekenhuislocaties met een SEH zijn. Hiervan zijn tachtig locaties 24/7 uur geopend, net zoveel als in de analyse van 2022. Het aantal ziekenhuislocaties dat acute verloskunde aanbiedt, is met twee locaties afgenomen naar 72.

Burgemeesters bezorgd

Burgemeesters van 29 gemeenten zijn bezorgd dat de SEH’s in regionale ziekenhuizen hun deuren moeten sluiten. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) overweegt om de zogeheten 45-minutennorm te schrappen en de complexe acute zorg te concentreren.