Entidat Públiko Boneiru ta sera akohida pa mucha temporalmente

Riba konseho di Inspekshon di Enseñansa, Entidat Públiko Boneiru a disidí pa sera un akohida pa mucha na Playa, pa motibu ku e akohida no ta kumpli ku algun eksigensia importante riba tereno di siguridat i salú. Na vários okashon doño di e akohida no a kumpli ku e término pa rekuperashon.

Het OLB sluit kinderopvang tijdelijk

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op advies van de Onderwijsinspectie over gegaan tot tijdelijke sluiting van een kinderopvang in Kralendijk, omdat de opvang niet voldoet aan enkele belangrijke vereisten op het gebied van veiligheid en gezondheid. De opvanghouder is meerdere malen de hersteltermijn niet nagekomen.

Kinderen worden tijdelijk opgevangen door andere kinderopvangen die bereid zijn te helpen. De FrontOffice Kinderopvang bemiddelt hierbij.

De gesloten kinderopvang mag weer open als de tekortkomingen zijn opgelost. Mocht de betreffende organisatie geen verantwoorde kinderopvang kunnen garanderen, dan zal de vergunning worden ingetrokken. Dat kan betekenen dat ouders op zoek moeten naar een andere opvang voor hun kind. Zij worden daarbij ondersteund.

Ouders met vragen kunnen contact opnemen met volgende contactpersonen:

Jessica Kalkuins 9.00-12.00 14.00-16.00 7775503

Josslyn Teffer 9.00-12.00 7775502

Vanessa Rudolf 9.00-12.00 14.00 -16.00 7775514