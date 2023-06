No ta tolerá pa tuma lei den bo mes man

06/21/2023 Gezaghebber Eilandnieuws

‘Destrukshon i sendementu di propiedat di otro na kandela, i tambe tuma lei den bo mes man nos no ta tolerá’

Den e wikènt tras di lomba nan a sende un boto di piskadó na kandela. Esaki lo a tuma lugá despues ku tabatin un konflikto. No ta kompletamente kla ainda kiko tabata e motibu pa e konflikto akí. Ta hasiendo investigashon di e insidente i lo pèrsiguí i kastigá e malechor.

Ku e palabranan firme: ‘Destrukshon i sendementu di propiedat di otro na kandela, i tambe tuma lei den bo mes man nos no ta tolerá’, gezaghèber ta pone énfasis riba su desaprobashon relashoná ku e insidente den e wikènt tras di lomba. Kada forma di kometé echo kastigabel ta indeseabel, sea ku esaki ta surgi a base di kos di baldadi òf a base di konflikto. Semper mester tin rèspèt pa propiedat di otro. I ora ku tin kestion di konflikto, bo ta solushoná esaki na un otro manera.

Kada insidente kaminda tin kestion di destrukshon ta un menasa serio pa siguridat públiko. Pa e motibu akí a kuminsá mesora ku e investigashon riba djadumingu 18 di yüni. E departamento di Investigashon Forénsiko tabata na e sitio pa kolektá material di prueba i e siguiente dia ku ayudo di Stinapa a saka restu di e boto for di awa pa un investigashon mas profundo. Ainda Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta investigando kousa di e kandela. Nan ta trata e kaso den un forma sumamente serio i nan ta hasi nan investigashon profundamente.

For di Piskabon nan a reakshoná ku preokupashon riba destrukshon di e boto. Esaki tin impakto riba tantu piskamentu komo riba nos komunidat. Durante e konferensia di prensa den oranan di mainta dia 21 di yüni, Piskabon a ekspresá su indignashon.

Voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd

21 juni 2023 Gezaghebber Eilandnieuws

“Vernieling en brandstichting als ook voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd!”

Afgelopen weekend is een vissersboot in brand gestoken. Dit zou gebeurd zijn nadat er onenigheid was. Het is nog niet geheel duidelijk wat de aanleiding is geweest van deze onenigheid. Er wordt onderzoek gedaan naar het voorval en de daders zullen worden vervolgd en gestraft.

Met de ferme woorden: “Vernieling en brandstichting als ook voor eigen rechter spelen wordt niet getolereerd!”, beklemtoont de Gezaghebber zijn afkeuring ten aanzien van het incident van afgelopen weekend. Elke vorm van het plegen van strafbare feiten onwenselijk of het nu ontstaat vanuit baldadigheid of vanuit onenigheid. Er dient altijd respect te zijn voor andermans bezit. En als er sprake is van onenigheid dan los je dat op een andere manier op.

Ieder incident waarbij er sprake is van vernieling is een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid. Er is dan ook direct op zondag 18 juni gestart met het onderzoek. De afdeling Forensische Opsporing is ter plaatse geweest om bewijsmateriaal te verzamelen en de volgende dag werd met behulp van Stinapa de rest van de boot uit het water gehaald voor grondiger onderzoek. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door het KPCN. De zaak wordt uiterst serieus behandeld en wordt grondig onderzocht.

Vanuit Piskabon is er bezorgd gereageerd op de vernieling van de boot. Dit heeft impact op zowel de visserij als de gemeenschap. Tijdens de persconferentie deze ochtend 21 juni werd de verontwaardiging van Piskabon uitgesproken.